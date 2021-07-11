Người ta vẫn thường nói, muốn biết người đàn ông yêu bạn đến đâu, cứ vào phòng bệnh sẽ rõ.

Khi phụ nữ bất ngờ gặp tai nạn, ốm đau bệnh tật thì người chồng chính là điểm tựa đặc biệt, là người che chở, chăm sóc để người vợ đủ nghị lực vượt qua sóng gió cuộc đời. Thế nhưng, không ít trường hợp, khi chứng kiến vợ gặp biến cố, nhiều người chồng tệ bạc ngoảnh mặc làm ngơ. Như mới đây, cư dân mạng không khỏi bức xúc chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ khổ sở bò trườn trong phòng bệnh, trước cái nhìn vô cảm của người đàn ông được cho là chồng. Theo người quay video, người phụ nữ vừa mới phẫu thuật xong, vẫn đang hồi phục sức khỏe và chưa thể ra khỏi giường. Hôm đó, cô chỉ muốn lấy khăn lau miệng nhưng chồng lại cố tình phớt lờ. Chính vì vậy cô đã phải tự leo xuống giường và bò từng bước một đi lấy khăn.

Cô vợ khổ sở bò trong phòng bệnh khi cơ thể đang đau đớn sau ca phẫu thuật - Ảnh: Cắt từ clip Các bệnh nhân khác trong phòng nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đều phẫn nộ. Họ không giúp được nên đã gọi cho y tá đến hỗ trợ cho nữ bệnh nhân, bởi cô có chồng nhưng chẳng thể trông cậy. Khi y tá đến nơi, nhìn thấy người vợ đang bò dưới sàn liền thốt lên: "Tại sao phải làm thế này?". Nữ y tá muốn đỡ người vợ lên nhưng chị lại kiên quyết từ chối và nhất định tự mình bò ra chỗ chiếc khăn. Lập tức, nữ y tế bức xúc hét lớn: "Nếu chồng không giúp đỡ thì cô có thể gọi y tá hỗ trợ". Chứng kiến hình ảnh này, một bệnh nhân khác bức xúc lên tiếng, cố ý dằn mặt người chồng: "Chị tìm người khác chăm sóc được không? Chồng thế kia thì trông chờ gì được!" Người chồng ngồi im, trơ mắt nhìn vợ không thèm giúp - Ảnh: Cắt từ clip Đối mặt với tình huống như vậy, người chồng vẫn ngồi trơ như tượng, không tỏ chút thái độ nào, nhìn vợ như kiểu "thân ai nấy lo". Không ai có thể tưởng tượng nổi sự đau lòng và tuyệt vọng của người vợ lúc này. Dù chưa rõ sự việc xảy ra ở đâu nhưng cộng đồng mạng đều cảm thấy xót xa cho người phụ nữ. Khi người vợ mới phẫu thuật và cơ thể trong trạng thái yếu ớt nhất, người bạn đời vốn có thể nắm tay đi hết cuộc đời lại từ chối mang khăn đến cho vợ, điều này khiến người ta không khỏi chạnh lòng thương cảm.

Trái lại với hình ảnh này, mới đây, một người dùng TikTok đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một anh chồng trẻ tuổi, tận tình xoa bóp chân cho vợ. Vừa thực hiện động tác nhẹ nhàng, anh vừa cúi người về phía trước để theo dõi biểu cảm của vợ đã nhận được lời khen ngợi từ cư dân mạng. Theo thông tin từ chủ bài đăng, vợ anh đang nằm trên giường bệnh cùng một số người khác trong khoa sản. Tuy chưa rõ người phụ nữ này vừa vượt cạn thành công hay đang chờ vào phòng sinh, thế nhưng, hiện đoạn clip vẫn đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Ai nấy đều ngưỡng mộ tình cảm vợ chồng son sắt, đáng yêu của cặp đôi. Anh chồng tận tình xoa chân cho vợ - Ảnh: Cắt từ clip Tiktok

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-dau-om-bo-khap-phong-benh-lay-khan-tuyet-vong-thay-chong-ngoi-tro-mat-nhin-than-ai-nay-lo-412129.html