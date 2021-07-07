Sau 3 năm, cô gái từng bị chồng sắp cưới tạt axit đã lột xác với diện mạo khó tin, tiết lộ chuyện tình yêu không ai ngờ

Đời sống 07/07/2021 08:04

Trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, hiện tại, cô gái từng bị chồng sắp cưới tạt axit khiến nhiều người xuýt xoa với dung nhan mới.

Ba năm trước, cô gái 24 tuổi từng gây xôn xao khắp mạng xã hội vì câu chuyện bị chồng sắp cưới tạt axit do không muốn làm đám cưới. Cô được đưa ra Hà Nội, trải qua 16 cuộc phẫu thuật, chịu thương tật vĩnh viễn 46%. Cô gái ấy tên Lê Thị Lan Vy (sinh năm 1994, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng), lúc đó là nhân viên chăm sóc khách hàng của một cửa hàng điện thoại di động. 

Sau 3 năm, cô gái từng bị chồng sắp cưới tạt axit đã lột xác với diện mạo khó tin, tiết lộ chuyện tình yêu không ai ngờ - Ảnh 1
Thời điểm Lan Vy bị chồng sắp cưới "phá dung nhan" - Ảnh: Tiktok

 Được biết, cuối năm 2019, Lan Vy trở về Đà Nẵng với nhiều vết sẹo trên cơ thể. Bác sĩ đã lấy vạt da ở lưng của cô ghép lên mặt. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này áp dụng tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Hiện giờ mắt trái của Vy đã giảm thị lực vĩnh viễn, chỉ còn nhìn thấy được 10%. 

Sau nhiều năm điều trị, giờ đây khuôn mặt biến dạng của Vy đang dần có dấu hiệu được hồi sinh. Thông qua những hình ảnh được chia sẻ trên Tiktok, nhiều người không khỏi mừng rỡ khi ông trời đã không phụ sự cố gắng của của cô gái trẻ.

Sau 3 năm, cô gái từng bị chồng sắp cưới tạt axit đã lột xác với diện mạo khó tin, tiết lộ chuyện tình yêu không ai ngờ - Ảnh 2
Sau 3 năm, cô gái từng bị chồng sắp cưới tạt axit đã lột xác với diện mạo khó tin, tiết lộ chuyện tình yêu không ai ngờ - Ảnh 3
Gương mặt của Lan Vy ở thời điểm này gần như đã hoàn thiện - Ảnh: Tiktok

Được biết, đến hiện tại, Vy cũng chưa nhận được tiền bồi thường từ người tạt axit. Trong bài chia sẻ gần đây trên VnExpress, Vy cho biết, tại phiên tòa diễn ra hôm 19/7/2019, Nguyễn Trương Nam Hải đã bị tuyên phạt 6 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Còn gia đình Hải hứa sẽ đền bù cho Vy với số tiền 618 triệu đồng (là chi phí cho những cuộc phẫu thuật đến lúc đó), nhưng tới nay phía gia đình Hải vẫn chưa có động tĩnh gì. Toàn bộ chi phí phẫu thuật của Vy đến nay đã hơn 1 tỷ, đều là gia đình Vy tự chi trả và vay mượn khắp nơi.

Sau 3 năm, cô gái từng bị chồng sắp cưới tạt axit đã lột xác với diện mạo khó tin, tiết lộ chuyện tình yêu không ai ngờ - Ảnh 4
Tuy nửa khuôn mặt bị hủy hoại nhưng cô không chịu khuất phục trước số phận mà từng ngày vươn lên tìm lại chính mình - Ảnh: Tiktok

 Tuy nhiên, thật may mắn khi niềm vui mới cũng đã đến bên đời Vy, trước đó, trong một bình luận, khi được khen ngợi và hỏi về chuyện tình yêu: "Vẫn xinh em à. Chỉ chờ tình yêu đích thực từ một người thôi", cô nàng đáp lời: "Người đó đã xuất hiện rồi anh", "Người đó xuất hiện rồi. Mình đang yêu". Rất nhiều người đã cảm thấy vui mừng lây sau chia sẻ này của cô nàng. 

Sau 3 năm, cô gái từng bị chồng sắp cưới tạt axit đã lột xác với diện mạo khó tin, tiết lộ chuyện tình yêu không ai ngờ - Ảnh 5
Lan Vy tiết lộ chuyện tình yêu - Ảnh: Instagram

Có thể thấy, dù những vết sẹo trên cơ thể chưa hoàn toàn biến mất nhưng đến thời điểm hiện tại, cô nàng cũng đã dần lấy lại tự tin và rạng rỡ hơn rất nhiều. Phần gương mặt cháy sém cũng đã mờ dần, những tổn thương trên cơ thể cũng đã được chữa lành theo thời gian. Nhiều người đã gửi lời chúc mong Vy sớm bình phục, có gương mặt cân đối xinh đẹp và sức khoẻ tốt để trở về với cuộc sống thường nhật. 

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