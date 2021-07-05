Cãi nhau với người yêu, gái trẻ dại dột đu cửa sổ rồi lao xuống từ tầng 4: Hiện trường gây ám ảnh

Đời sống 05/07/2021 06:30

Các cặp đôi cãi nhau trên đường phố là điều không hề hiếm gặp. Một số nhanh chóng làm lành, trong khi đó có những người không thể làm chủ được bản thân mà có những hành động khó ngờ.

Như mới đây, truyền thông Trung Quốc xót xa đưa tin một cô gái trẻ sống tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) dại dột nhảy lầu vào hôm 2/7 trong lúc cãi nhau với bạn trai.

Theo thông tin trên Báo Đất Việt, trong đoạn clip là hình ảnh cô gái trẻ mặc bộ đồ ngủ đang ngồi vắt vẻo bên ngoài cửa sổ. Trong khi đó, người đàn ông được cho là bạn trai cô thì trong tình trạng khỏa thân, đang cố gắng nhoài người ra để kéo bạn gái vào.

cap doi cai nhau 1
Cô gái ngồi vắt vẻo trên cửa sổ - Ảnh: Tiin 

Tuy nhiên, người bạn trai càng muốn thuyết phục bạn gái đừng làm chuyện dại dột thì có vẻ cô lại càng bị kích động, cố xích người ra xa. Cặp tình nhân giằng co một lúc thì cô gái bất ngờ bị mất thăng bằng té nhào ra trước. 

Người đàn ông đau khổ níu tay bạn gái nhưng không đủ sức, cuối cùng tận mắt chứng kiến bạn gái rơi xuống. Cơ thể cô gái đã bị đập vào tấm bảng hiệu ở tầng 2 trước khi đáp xuống mặt đất.

cap doi cai nhau 2
Sau đó, rơi từ tầng 4 xuống đất - Ảnh: Tiin 

Có vẻ như nhờ vào lực đỡ của tấm bảng hiệu, khi nạn nhân rơi xuống đất vẫn còn chút tỉnh táo. Dù cơ thể nằm bất động, cô vẫn cố với tay kéo chiếc váy của mình xuống, che lại bộ phận nhạy cảm.

Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của cô gái này ra sao và cũng không ai hiểu vì nguyên nhân gì khiến cô lại chọn việc kết thúc mạng sống của mình theo cách này. 

Đáng nói, không ít những sự việc tương tự thế này từng xảy ra trước đây. Nhiều cặp đôi cãi nhau thậm chí còn bất chấp tính mạng, dùng dằng ngay trên phố, mặc cho dòng xe cộ di chuyển đông đúc. 

Theo Khám Phá, vào ngày 4/7/2018, một cô gái trẻ đã gặp phải tai nạn thảm khốc trong lúc đang cãi nhau với bạn trai trên đường ở thành phố Giang Âm, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

cap doi cai nhau 3
 Cặp đôi lôi nhau ra giữa đường cãi vã - Ảnh: Khám phá 

Theo hình ảnh được camera giao thông ghi lại, một cô gái trẻ mặc áo trắng, đội mũ lưỡi trai màu trắng đã xảy ra xích mích, mẫu thuẫn với hai chàng trai. Ba người đã đứng ở một bên đường cãi nhau. Một số người dân quanh đó thấy vụ cãi nhau to nên đã ra xem, tuy nhiên dường như không ai có ý định ngăn cản.

Một lúc sau, khi mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, cô gái này đã cùng một chàng trai áo trắng kéo nhau ra giữa con đường để tranh cãi. Chính lúc này, tai nạn đã xảy ra.

Khi cô gái đang đứng giữa đường thì bất ngờ, một chiếc ô tô màu đỏ đang đi với tốc độ rất nhanh lao đến, đâm trực tiếp vào người cô. Cô gái này đã bị hất tung người lên không trung, lộn một vòng rồi ngã xuống đường kinh hoàng.

cap doi cai nhau 4
Khoảnh khắc cô gái bị chiếc ô tô lao đến rồi cuốn đi - Ảnh: Khám phá 

Theo hình ảnh trong clip, có thể thấy cô gái này đã nhìn thấy chiếc ô tô lao đến nhưng không kịp tránh vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ngay sau đó, cô gái đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu, nhưng không may, cô đã tử vong trên đường đi vì chấn thương quá nghiêm trọng.

Hay một trường hợp khác tương tự cũng xảy ra trên quốc lộ thuộc thành phố Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo đó, vào hôm xảy ra sự việc, có một cặp đôi nam nữ đã xảy ra mâu thuẫn rồi đứng tranh cãi giữa đường. Dù đường có rất nhiều xe cộ đang di chuyển nhưng họ vẫn coi như ở chốn không người.

cap doi cai nhau 5
 Chàng trai hất tay khiến cô gái ngã văng xuống đường - Ảnh: Phunutoday

Đỉnh điểm, chàng trai đã bất ngờ đẩy bạn gái ra sau khiến cô ngồi sụp xuống đường. Sau đó, anh ta giang hai tay đứng giữa đường thách thức xa lộ.

Một lúc sau, chàng trai đã bước lại gần vị trí của bạn gái để xem tình trạng của cô thì bất ngờ bị một chiếc xe đi với tốc độ khá nhanh tông trúng. Cú đâm mạnh khiến cô gái văng xa ra, còn chàng trai kia văng lên không trung.

 

Khi những sự việc này chia sẻ đã dấy lên sự phẫn nộ của cư dân mạng. Bởi ai nấy đều cho rằng, dù cãi nhau thế nào, hay vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì cũng dừng dại dột đùa với tử thần như vậy. Hãy cố gắng trân trọng cuộc sống này. Bởi khi bạn chết, chẳng ai đau buồn hơn là đấng sinh thành của chúng ta. 

Lỡ 'ăn cơm trước kẻng', cô gái bị đánh 100 roi, đau đớn ngất lịm trước sự chứng kiến của nhiều người

Lỡ 'ăn cơm trước kẻng', cô gái bị đánh 100 roi, đau đớn ngất lịm trước sự chứng kiến của nhiều người

Cô gái 22 trẻ run rẩy và đau đớn gục xuống khi phải hứng chịu 100 roi vì quan hệ tình dục trước hôn nhân với bạn trai.

Xem thêm
Từ khóa:   cãi nhau giữa đường cô gái nhảy cầu tự tử bạn trai bỏ rơi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 18 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn