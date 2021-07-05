Theo thông tin trên Báo Đất Việt, trong đoạn clip là hình ảnh cô gái trẻ mặc bộ đồ ngủ đang ngồi vắt vẻo bên ngoài cửa sổ. Trong khi đó, người đàn ông được cho là bạn trai cô thì trong tình trạng khỏa thân, đang cố gắng nhoài người ra để kéo bạn gái vào.

Như mới đây, truyền thông Trung Quốc xót xa đưa tin một cô gái trẻ sống tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) dại dột nhảy lầu vào hôm 2/7 trong lúc cãi nhau với bạn trai.

Người đàn ông đau khổ níu tay bạn gái nhưng không đủ sức, cuối cùng tận mắt chứng kiến bạn gái rơi xuống. Cơ thể cô gái đã bị đập vào tấm bảng hiệu ở tầng 2 trước khi đáp xuống mặt đất.

Tuy nhiên, người bạn trai càng muốn thuyết phục bạn gái đừng làm chuyện dại dột thì có vẻ cô lại càng bị kích động, cố xích người ra xa. Cặp tình nhân giằng co một lúc thì cô gái bất ngờ bị mất thăng bằng té nhào ra trước.

Sau đó, rơi từ tầng 4 xuống đất - Ảnh: Tiin

Có vẻ như nhờ vào lực đỡ của tấm bảng hiệu, khi nạn nhân rơi xuống đất vẫn còn chút tỉnh táo. Dù cơ thể nằm bất động, cô vẫn cố với tay kéo chiếc váy của mình xuống, che lại bộ phận nhạy cảm.

Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của cô gái này ra sao và cũng không ai hiểu vì nguyên nhân gì khiến cô lại chọn việc kết thúc mạng sống của mình theo cách này.

Đáng nói, không ít những sự việc tương tự thế này từng xảy ra trước đây. Nhiều cặp đôi cãi nhau thậm chí còn bất chấp tính mạng, dùng dằng ngay trên phố, mặc cho dòng xe cộ di chuyển đông đúc.

Theo Khám Phá, vào ngày 4/7/2018, một cô gái trẻ đã gặp phải tai nạn thảm khốc trong lúc đang cãi nhau với bạn trai trên đường ở thành phố Giang Âm, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Cặp đôi lôi nhau ra giữa đường cãi vã - Ảnh: Khám phá

Theo hình ảnh được camera giao thông ghi lại, một cô gái trẻ mặc áo trắng, đội mũ lưỡi trai màu trắng đã xảy ra xích mích, mẫu thuẫn với hai chàng trai. Ba người đã đứng ở một bên đường cãi nhau. Một số người dân quanh đó thấy vụ cãi nhau to nên đã ra xem, tuy nhiên dường như không ai có ý định ngăn cản.

Một lúc sau, khi mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, cô gái này đã cùng một chàng trai áo trắng kéo nhau ra giữa con đường để tranh cãi. Chính lúc này, tai nạn đã xảy ra.

Khi cô gái đang đứng giữa đường thì bất ngờ, một chiếc ô tô màu đỏ đang đi với tốc độ rất nhanh lao đến, đâm trực tiếp vào người cô. Cô gái này đã bị hất tung người lên không trung, lộn một vòng rồi ngã xuống đường kinh hoàng.

Khoảnh khắc cô gái bị chiếc ô tô lao đến rồi cuốn đi - Ảnh: Khám phá

Theo hình ảnh trong clip, có thể thấy cô gái này đã nhìn thấy chiếc ô tô lao đến nhưng không kịp tránh vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ngay sau đó, cô gái đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu, nhưng không may, cô đã tử vong trên đường đi vì chấn thương quá nghiêm trọng.

Hay một trường hợp khác tương tự cũng xảy ra trên quốc lộ thuộc thành phố Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo đó, vào hôm xảy ra sự việc, có một cặp đôi nam nữ đã xảy ra mâu thuẫn rồi đứng tranh cãi giữa đường. Dù đường có rất nhiều xe cộ đang di chuyển nhưng họ vẫn coi như ở chốn không người.

Chàng trai hất tay khiến cô gái ngã văng xuống đường - Ảnh: Phunutoday

Đỉnh điểm, chàng trai đã bất ngờ đẩy bạn gái ra sau khiến cô ngồi sụp xuống đường. Sau đó, anh ta giang hai tay đứng giữa đường thách thức xa lộ.

Một lúc sau, chàng trai đã bước lại gần vị trí của bạn gái để xem tình trạng của cô thì bất ngờ bị một chiếc xe đi với tốc độ khá nhanh tông trúng. Cú đâm mạnh khiến cô gái văng xa ra, còn chàng trai kia văng lên không trung.

Khi những sự việc này chia sẻ đã dấy lên sự phẫn nộ của cư dân mạng. Bởi ai nấy đều cho rằng, dù cãi nhau thế nào, hay vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì cũng dừng dại dột đùa với tử thần như vậy. Hãy cố gắng trân trọng cuộc sống này. Bởi khi bạn chết, chẳng ai đau buồn hơn là đấng sinh thành của chúng ta.