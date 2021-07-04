Những hình ảnh được lan truyền cho thấy cô gái này còn rất trẻ, mặc áo choàng, run rẩy đi lên khu vực thi hành án. Chờ xem cô thụ án là đám đông dân địa phương. Những người vây xem đưa điện thoại lên quay phim, chụp ảnh.

Theo thông tin từ Daily Mail, nạn nhân bị tòa án địa phương kết án "100 roi nơi công cộng" vì quan hệ tình dục trước hôn nhân với bạn trai là một cô gái đến từ thành phố Lhokseumawe, tỉnh Aceh, Indonesia.

Các nhân viên thực thi pháp luật thấy vậy liền bước đến để quan sát, xem xét tình hình. Khi thấy cô gái thực sự đã mất đi tri giác, họ mới giúp đưa cô xuống. Ông Zulkifli, tộc trưởng, tiết lộ rằng mặc dù ngất xỉu vì đau đớn nhưng cô gái đang hồi phục tốt.

Từng nhát roi quật mạnh xuống lưng cô gái. Lúc đầu cô cố gắng chịu đựng nhưng sau khi chịu đủ 100 roi, cô gái gục xuống và hôn mê ngay tại nơi thi hành án.

Cùng chịu tội với cô gái còn có bạn trai cô và người đàn ông đã cho họ thuê phòng khách sạn. Bạn trai cô gái phải chịu 100 roi, người cho thuê phòng bị đánh 75 roi.

Quá đau đớn, cô gái ngã xuống rồi hôn mê bất tỉnh - Ảnh: Saostar

Cách đây không lâu, một cặp đôi Indonesia cũng từng bị đánh 200 roi vì tội quan hệ tình dục trước hôn nhân tại tỉnh Aceh.

Theo VNExpress, sự việc diễn ra bên ngoài một nhà thờ hồi giáo ở phía tây đảo Sumatra trước sự chứng kiến của đông đảo dân chúng.

Buổi thi hành án buộc phải tạm dừng giữa chừng do người đàn ông không chịu nổi cơn đau. Trong khi đó, phải cần tới chiếc roi mây thứ hai để thi hành hình phạt đối với người bạn gái của anh.

Người đàn ông bị đánh 100 roi ở tỉnh Aceh, Indonesia, hôm 5/6. Ảnh: AFP.

Được biết, tỉnh Aceh là khu vực duy nhất ở Indonesia có quyền tự chủ thi hành luật Hồi giáo Sharia, theo đó những người uống rượu, ngoại tình, quan hệ tình dục trước hôn nhân hoặc quan hệ tình dục đồng giới sẽ bị đánh đòn công khai.

Năm 2018, các quan chức Aceh tuyên bố sẽ ngăn chặn tình trạng tự ý xử phạt ở các thôn làng nhưng các hình phạt này vẫn tiếp tục diễn ra một cách công khai và quy mô trên địa bàn tỉnh.