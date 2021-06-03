Thanh niên Hà Nội dùng clip nóng ép người tình viết 'hợp đồng quan hệ tình dục 1 lần/tuần', nếu không sẽ phạt 200.000 đ

Xã hội 03/06/2021 17:48

Vừa qua, cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã tạm giữ hai đối tượng vì hành vi cưỡng đoạt tài sản. Được biết, một trong hai đối tượng đã dùng clip nóng đe dọa người yêu cũ và bắt cô này phải quan hệ với mình khi có nhu cầu.

Theo Công an TP.HCM, ngày 3/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Danh tính hai người này được xác định là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) và Đinh Mạnh Tường (SN 1985, trú tại xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 13h ngày 30/5, tại cổng chùa Láng, phường Láng Thượng, cơ quan chức năng địa phương đã phát hiện nhóm người gồm 2 nam, 1 nữ đang to tiếng, gây mất an ninh trật tự.

Tổ công tác đã đến kiểm tra, người phụ nữ tên V.T. trình bày bị hai nam thanh niên ép phải trả tiền nợ mà chị T. không vay. Tổ công tác đã mời những người liên quan về trụ sở để làm rõ sự việc.

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Hai đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Người Lao Động

Theo Người Lao Động, tại cơ quan công an, chị T. trình báo việc quen biết và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Mạnh Cường từ năm 2018, đến tháng 7/2019 thì chia tay. Sau đó, Cường điện thoại cho chị T. níu kéo tình cảm nhưng bất thành.

Cường sau đó đã gửi ảnh "nóng" của chị T. cho nạn nhân và gia đình chị, đe dọa nếu không nghe lời sẽ phát tán ảnh và clip nóng lên mạng xã hội. Hắn cũng ra điều kiện nếu không muốn bị phát tán hình ảnh thì chị T. phải quan hệ tình dục với mình khi có nhu cầu, nếu không đáp ứng sẽ bị "phạt tiền".

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến nay, Nguyễn Mạnh Cường đã nhiều lần yêu cầu chị T. phải quan hệ tình dục với mình. Ngoài ra, gã còn ép người yêu cũ phải viết một bản hợp đồng nội dung quy định việc quan hệ tình dục 1 lần/tuần, nếu không thực hiện sẽ phạt tiền với mức 200.000 đồng/lần/tuần.

Nam thanh niên này đã tính toán từ cuối tháng 5/2020 đến nay, chị T. bị phạt 5 triệu đồng vì vi phạm hợp đồng. Cường liên tục đe dọa phát tán hình ảnh "nóng" của chị T. lên mạng, gửi cho đồng nghiệp và cho người khác để đòi tiền của chị T..

Đến trưa 30/5, Đinh Mạnh Tường gọi chị T. ra cổng chùa Láng để lấy tiền. 2 bên xảy ra cãi vã thì bị lực lượng công an đưa về phường giải quyết.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Mạnh Cường khai nhận đã thuê Đinh Mạnh Tường đến đòi tiền chị T.. Khi đòi được, Cường trả cho Tường 2,5 triệu đồng. Cường khai sau khi nhận được tiền sẽ trả lại hợp đồng và xóa các clip "nóng", hình ảnh "nóng" của chị T..

Thanh niên 21 tuổi chuyên quay clip nóng trong khách sạn để tống tiền

Thanh niên 21 tuổi chuyên quay clip nóng trong khách sạn để tống tiền

Mới đây, cơ quan chức năng TP.HCM cho biết đã tạm giữ một đối tượng vì có hành vi đặt camera quay lén clip nóng của các cặp đôi vào khách sạn.

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Từ khóa:   Hà Nội dùng clip nóng tống tiền cưỡng đoạt tài sản

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