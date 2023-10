Thanh niên 21 tuổi chuyên quay clip nóng trong khách sạn để tống tiền

Mới đây, cơ quan chức năng TP.HCM cho biết đã tạm giữ một đối tượng vì có hành vi đặt camera quay lén clip nóng của các cặp đôi vào khách sạn.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, ngày 1/6, công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Danh tính người này được xác định là Bùi Đức Điệp (SN 2000), ngụ tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, ngày 31/5, nhân viên khách sạn trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận phát hiện Điệp có hành vi lắp đặt camera quay lén nên đã âm thầm báo công an.

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng quận Phú Nhuận đã đưa tối tượng về trụ sợ làm việc. Tại đây, Điệp thừa nhận do không có tiền tiêu xài nên đã thuê phòng ở các khách sạn rồi lắp đặt các camera giấu kín, ghi lại clip nóng của các cặp đôi rồi đe dọa, tống tiền.

Kiểm tra trong ba lô nghi phạm, công an phát hiện có 40 tấm hình chụp người nằm trên giường với dòng chữ "Người trong ảnh alo ngay", một camera cỡ nhỏ, nhiều cuộn băng keo, một camera cỡ nhỏ, nhiều cuộn băng keo.

Bùi Đức Điệp (SN 2000), ngụ tỉnh Hải Dương - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo Zingnews, tiến trình hoạt động của đối tượng như sau. Điệp lên mạng mua camera cỡ nhỏ có khả năng quan sát trực tiếp bằng điện thoại. Sau đó, Điệp tới thuê phòng ở khách sạn rồi lắp đặt camera dưới ti vi của phòng. Khi thấy các cặp đôi vào phòng, thì chạy đến chờ trước cổng khách sạn. Khi khách ra về, đối tượng bám theo để biết địa chỉ nhà nạn nhân.

Vài ngày sau, Điệp quay lại khách sạn lấy camera rồi chép video vào điện thoại, máy tính và in ảnh kèm nội dung yêu cầu người trong ảnh liên hệ với Điệp qua số điện thoại. Khi nạn nhân liên hệ thì anh ta sẽ bắt họ chuyển tiền, nếu không sẽ đăng video lên mạng xã hội.

Với thủ đoạn trên, Điệp đã quay được được clip của nhiều cặp đôi. Trong đó, nghi phạm đã tống tiền anh T. (25 tuổi, ngụ TP.HCM) 26 triệu đồng nhưng nạn nhân chưa chuyển.

Kiểm tra chỗ ở của Điệp, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận Phú Nhuận tạm giữ dàn máy tính, máy in và một số vật dụng khác mà Điệp dùng vào mục đích quay lén, lưu trữ video, in ảnh để tống tiền.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức nang điều tra làm rõ.

