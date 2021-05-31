'Nữ chính' clip nóng 8 phút 'đập đi xây lại' nhiều bộ phận trên cơ thể, ảnh quá khứ không ai nhận ra?

Liên quan đến vụ clip nóng 8 phút của nữ diễn viên phim "Về nhà đi con", mới đây, dân mạng lại tiếp tục đào ra bằng chứng cho rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ rất nhiều trước đó.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội đã lan truyền rộng rãi đoạn clip nóng 8 phút của một cặp đôi trong bồn tắm. Nhiều người nhận ra rằng nữ chính trong đoạn clip có nhiều nét giống diễn viên V.T.A.T. của bộ phim truyền hình nổi tiếng "Về nhà đi con". Sau một thời gian im lặng, V.T.A.T. cũng lên tiếng xác nhận mình chính là người trong clip. Clip nóng của cô bị lan truyền trên mạng - Ảnh: Internet Bên cạnh những lời chỉ trích, bình luận phản cảm, nhiều người cũng dành lời khen cho thân hình nuột nà, "chuẩn người mẫu" của nữ diễn viên. Được biết, V.T. A.T. sinh năm 1998, quê ở Hà Nam, sỡ hữu thân chiều cao 1m68 và số đo ba vòng "căng đét" 84-57-88.

Tuy nhiên, mới đây, dân mạng lại bất ngờ "đào lại" loạt bằng chứng về việc V.T.A.T. từng phẫu thuật thẩm mỹ vòng 1 khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Một bài đăng trong một nhóm phẫn thuật thẩm mỹ nổi tiếng về hình ảnh sau 6 ngày 'làm ngực' được cho là từ tài khoản của nữ diễn viên - Ảnh: Internet Đoạn livestream được cho là của hot girl - Ảnh: Internet Theo đó, hot girl từng xuất hiện trong một clip livestream khoe khéo vòng 1 "khủng" và tư vấn cặn kẽ cho từng người về vấn đề nâng ngực. Thậm chí loại túi độn, size ngực và tổng chi phí mà mình làm cũng được cô không ngần ngại công khai trong clip. Theo đó, cô cho biết vòng 1 cô nàng sử dụng loại túi độn Nano chip ergonomix size 340, một dòng túi nâng ngực đang “làm mưa làm gió” trên thị trường thẩm mỹ thời gian gần đây. Tổng chi phí cho lần "trùng tu" vòng 1 này là 58 triệu.

Một bằng chứng khác được cho là nữ diễn viên đã phẫu thuật thẩm mỹ- Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nhan sắc thời trước khi nổi tiếng của V.T. A.T. cũng bị dân mạng đem ra "soi xét". Theo nhiều ý kiến, gương mặt ngày trước của cô kém thon gọn hơn, đặc biệt là chiếc mũi thấp hơn hẳng so với hiện tại làm dấy lên nghi vấn ngoài vòng 1, nữ diễn viên còn "đập đi xây lại" nhiều bộ phẩn khác trên mặt. Hình ảnh bên phải được cho là 'quá khứ' của nữ diễn viên, cư dân mang 'soi ra' khác xa thực tại của nữ diễn viên - Ảnh: Internet Dân mạng 'tố' nữ diễn viên từng phẩu thuật nhiều nơi - Ảnh: Internet Hiện, phía nữ diễn viên vẫn im lặng và chưa có phản hồi nào về việc này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-chinh-clip-nong-8-phut-dap-di-xay-lai-nhieu-bo-phan-tren-co-the-anh-qua-khu-khong-ai-nhan-ra-407125.html