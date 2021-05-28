Giữa ồn ào clip nóng từ hot girl 'Về nhà đi con', Pha Lê bày tỏ: 'Đi chơi sướng mình nhưng đừng để bố mẹ không ngẩng mặt lên được với xóm làng'

Xã hội 28/05/2021 20:05

Liên quan đến vụ nữ diễn viên "Về nhà đi con" lộ clip nóng 8 phút, mới đây, ca sĩ Pha Lê đã lên tiếng tỏ rõ quan điểm của mình.

Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip nóng 8 phút của một cặp đôi trong bồn tắm. Theo đó, dư luận không khỏi bất ngờ vì nữ chính câu chuyện có nhiều nét tương đồng với nữ diễn viên V.T.A.T. - người từng góp mặt trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Về nhà đi con".

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Đoạn clip gây xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý, được dân tình chia sẻ một cách công khai trong các group kín cùng nhiều lời bình luận có phần thô tục. Được biết, sau thời gian im lặng, mới đây, V.T.A.T. đã lên tiếng xác nhận mình chính là người trong đoạn clip, đồng thời tiết lộ bản thân rất suy sụp, từng có ý định tự tử.

Giữ lúc dân tình đang sôi sục, nữ ca sĩ Pha Lê bất ngờ đăng tải môt bài viết bày tỏ quan điểm của mình trên trang cá nhân. Tuy không chỉ đích danh ai nhưng theo nữ ca sĩ, "ra đường đi chơi phải biết luật chơi" thì mới có thể bảo vệ bản thân và "bạn" của mình, cũng như cho rằng những bí mật thì nên cất càng kỹ càng tốt, hoặc xóa luôn để đảm bảo an toàn.

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Nữ ca sĩ Pha Lê - Ảnh: Internet
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Bài viết của cô trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, cô cũng có ý chỉ trích, nếu "đi chơi" nhưng lại để "ô uế" dòng họ, ảnh hưởng tới bố mẹ thì rất bất hiếu và mang nghiệp.

"Đi chơi mình sướng nhưng đừng để ô uế gia đình tổ tông dòng họ, đừng để bố mẹ không ngẩng mặt lên được với xóm làng, chơi đó là chơi m** d**, là bất hiếu! Chưa kể chơi gì chơi mà vì cuộc chơi của mình làm người khác đau khổ thì nghiệp đó còn nặng nữa nha các bạn!" - trích bài viết của ca sĩ Pha Lê.

Bài viết ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cư dân mạng, đa số mọi người đều giành lời khen và ủng hộ cho quan điểm của Pha Lê, đồng thời chỉ trích cho hành động của nữ diễn viên trong clip.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Thông tin liên quan đến nữ chính V.T.A.T.,  cô vừa tốt nghiệp khoa Thanh nhạc Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung Ương Hà Nội. Sở hữu chiều cao 1m67, nữ diễn viên thu hút người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài ra, nữ diễn viên còn được biết đến với việc từng là thí sinh của Hoa Hậu Việt Nam 2020 và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình quảng cáo cho nhiều nhãn hàng.

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