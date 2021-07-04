Vụ cô gái Hà Nội tức nghẹn vì bị 'cắm 7 cái sừng': Gã Sở Khanh người Hàn, muốn quen nhiều bạn gái để tìm hiểu văn hóa?

Cụ thể, theo chia sẻ của cô gái xuất hiện trong clip, câu chuyện bắt đầu từ năm 2019, khi bạn trai người Hàn Quốc nói phải đi công tác tại TP.HCM trong 1 tuần vào dịp gần Giáng sinh.

Cảm thấy có gì đó không ổn, cô gái lên kế hoạch vạch trần bộ mặt của bạn trai. Đầu tiên là việc cô đọc trộm tin nhắn ngay khi anh "quay trở lại" Hà Nội. Và rồi sau đó, cô gái ngỡ ngàng khi phát hiện người yêu "cắm tận" 7 chiếc sừng, trong đó 2 cô nàng khác tại Đà Nẵng, 3 người TP.HCM, 1 người ở Hà Nội và 1 cô gái chưa xác minh được địa chỉ.

Nghi ngờ bạn trai nói dối việc đi công tác tại TP.HCM, M.B hỏi “trong TP.HCM rất lạnh à?” thì nhận được câu trả lời: “Ừ. Không biết tại sao hôm nay lạnh”.

Tiếp đến, cô gái truy lùng thông tin của M.A - cô gái duy nhất đang ở Hà Nội. Để qua lại với M.A, bạn trai cô thuê một căn chung cư và ở đó suốt thời gian anh chàng nói đi công tác tại TP.HCM.

Màn bóc phốt của cô gái này được cho là khá bài bản

Sau khi xác minh rõ sự tình, M.B hẹn gặp M.A để nói chuyện. M.A cho biết bản thân không hề biết người mình qua lại bấy lâu đã có chủ, đồng thời khẳng định không muốn làm kẻ thứ ba, sẽ chia tay để trả lại hạnh phúc cho người khác.

Khi sự việc ngoại tình bị vỡ lở, anh bạn trai người Hàn Quốc liên tục xin lỗi cô và giải thích rằng cô là người anh yêu nhất nhưng không chỉ muốn quen 1 cô. Anh ta muốn mở rộng văn hoá nên tìm hiểu thêm những người khác.

Lời giải thích của chàng trai người Hàn Quốc không chỉ khiến M.B ngỡ ngưỡng, mà còn khiến không ít cư dân mạng “bật ngửa”. Bởi lẽ, lấy tìm hiểu văn hoá để bao biện cho việc “bắt cá hai tay” là lý do không một ai có thể chấp nhận.

Dân tình bàn luận rôm rả - Ảnh chụp màn hình

Sau khi xuất hiện trên TikTok, drama tố bồ ngoại tình đã nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều từ netizen. Có người lên tiếng thương cảm cho cô gái và chỉ trích kẻ bội bạc nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây tiếp tục là một câu chuyện được dựng lên để câu like vì quá bài bản. Một số bình luận cho hay: "Việc chia sẻ này nghe cho vui thôi chứ không thấy có bằng chứng gì cụ thể", "Đọc phốt nửa thật nửa không thật, khó mà tin hẳn 100% được", "Quen 7 bạn gái một lần mà không cô nào "lần ra" được manh mối mỗi bạn này thôi thì cũng hơi khó hiểu", "Thực hư thế nào chưa rõ nhưng các bạn nữ cũng nên cẩn thận khi quen mấy anh nước ngoài nhé",...