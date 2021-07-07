Sự việc một người vợ tố chồng ngoại tình, buộc cô ôm bụng bầu 7 tháng phải ly hôn khiến cư dân mạng sục sôi. Chưa đầy 1 ngày, cô gái được cho là người thứ ba đã lên tiếng trần tình.

Trên trang cá nhân, người vợ tên N. (Thái Nguyên) đăng tải một bài viết tố chồng ngoại tình, buộc cô phải đưa ra quyết định li hôn khi đang mang bầu ở tháng thứ 7. Theo đó, N. tiết lộ cô và anh H. yêu nhau từ khi còn tay trắng. Cả hai đã cùng nhau trải qua quãng thời gian khó khăn sau đó tiến tới quyết định kết hôn. Dù khó khăn, vất vả nhưng cả hai vợ chồng vẫn hạnh phúc bên nhau. "Ngày đó em chọn anh chỉ vì anh yêu thương em, bởi trong tay cả 2 đều chưa có gì cả. Lấy nhau rồi cả 2 đã đồng hành cùng nhau từ Bắc vào Nam tìm con đường, tìm tương lai. Lóc cóc xe Wave đi khắp Sài Gòn, có lương thì dắt nhau đi ăn, cuối tháng cùng nhau ăn mỳ. 6 tháng sau anh được thăng chức, được phân công về làm ở Hải Phòng. Em trở ra Thái Nguyên làm và sống ở nhà, bắt đầu cuộc sống xa nhau. Có rất nhiều lần tan ca 3h chiều em chạy xe máy 1 mình 4 tiếng xuống đến Hải Phòng để gặp nhau rồi hôm sau lại về, rồi có những ngày anh đi làm vì xe Novo đã cũ em không yên tâm nên đổi xe của em cho anh chạy. Ngày đó nhiều áp lực, áp lực công việc của anh, áp lực cuộc sống của con dâu và mẹ chồng, áp lực chưa sinh được một đứa con... nhưng rồi mọi chuyện cũng qua và chúng ta vẫn bên cạnh nhau nhỉ...", N. viết trên trang cá nhân.



N. thất vọng chia sẻ về người chồng bội bạc - Ảnh chụp màn hình FB Tuy nhiên, sau 1 năm kết hôn thì người chồng thay lòng đổi dạ, có những mối quan hệ bên ngoài. Thậm chí người chồng nhiều lần nói dối vợ để được đi cùng người phụ nữ khác. Khi N. thẳng thắn hỏi chồng thì nhận về nhiều câu trải lời vô trách nhiệm: 'Đó là mối quan hệ của anh, bạn bè không có gì đừng làm ầm lên. Không chịu được thì cho 'toang' luôn đi, không cần cố', 'Anh khao khát được tự do. Bây giờ anh mới nhận ra anh chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình như anh nghĩ'. Thương đứa con gái chưa chào đời, N. níu kéo nhưng người chồng vẫn thản nhiên không quan tâm. N. sau đó đã ly hôn để chồng được tự do và đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội. Ngay lập tức, cô gái tên D. (ở Sơn La), bị tố là "tiểu tam" xen vào mối quan hệ của N. và H. đã chính thức lên tiếng sau khi nhận phải sự chỉ trích nặng nề từ cộng đồng mạng. Theo đó, cô cho biết mình và H. là đối tác công việc, quen nhau khi đi công tác. Cả hai chỉ có quan hệ bạn bè, nói chuyện và gặp gỡ là chuyện bình thường. Những lần gặp gỡ đều có bạn bè chứ không phải chỉ có riêng 2 người.

Cô gái được cho là 'người thứ ba' lên tiếng về mối quan hệ giữa mình với H. - Ảnh: FB "Mình là đối tác với bên H., quen nhau khi mình lên đấy công tác, bọn mình xét trên phương diện bạn bè, giữa 1 nam - 1 nữ không có vướng gì thì việc nói chuyện và gặp gỡ nhau là bình thường. Mối quan hệ giữa mình và H. lúc đấy mới đang trong mức độ nói chuyện bạn bè nên điều nhắn tin với nhau hay gọi facetime với nhau là điều không tránh khỏi. Bọn mình không đi sâu trong chuyện tình cảm. Hơn nữa những buổi gặp gỡ đều có bạn bè chứ không chỉ có riêng 2 người", D. kể lại trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, D. cũng tiết lộ vào tháng 5 khi nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ chị N. thì cô đã quyết định dừng lại và không liên lạc với anh H. nữa. "Cho tới khi đầu tháng 5 mình nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ chị vợ. Mình biết mọi thứ và đã dừng lại tất cả liên hệ với H. ngay lập tức. Nếu như mình biết mà mình vẫn cố tình nói chuyện hay có hành động nào quá đáng với vợ H. thì mới đáng lên án phải không? Về phần mình thì mình sai vì đã không tìm hiểu thật kỹ để mọi chuyện ảnh hưởng tới mình và gia đình mình , tới vợ H. và gia đình. Tất cả những tin nhắn H. nhắn tin mình vẫn giữ lại. Mọi người có thể liên tiếng chỉ trích mình nhưng cũng nên nghe mọi chuyện từ 2 phía", D. viết. Ảnh chụp tin nhắn giữa H. và D. - Ảnh: FB Kèm với đó, D. đăng tải những hình ảnh tin nhắn với anh H. từ tháng 5 để chứng minh bản thân đã chấm dứt mối quan hệ này. Hiện tại, câu chuyện vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên khắp mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-bau-7-thang-o-thai-nguyen-to-chong-ngoai-tinh-chong-tro-trao-doi-ly-hon-nu-phu-phan-phao-danh-thep-chi-la-ban-be-411543.html