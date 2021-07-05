Chua chát lời kêu cứu của nữ giáo viên Quảng Ninh bị chồng cũ đe dọa: Cấm gặp con, chửi cha mẹ vợ

Đời sống 05/07/2021 16:16

Lời kêu cứu của một nữ giáo viên khi bị người chồng cũ liên tục quấy rối, đe dọa đến mức rơi vào cùng quẫn khiến nhiều người xót xa.

Theo Báo Phụ nữ Việt Nam, nạn nhân trong vụ việc là chị Nguyễn Thị Huế (SN 1984, giáo viên tại trường TH, THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hạ Long, Quảng Ninh). Theo nội dung đơn kêu cứu mà chị Huế gửi đến Báo Phụ nữ Việt Nam, suốt thời gian qua chị bị chồng cũ của mình liên tục quấy rối, đe dọa khiến cuộc sống của mẹ con chị bị đảo lộn, rơi vào cùng quẫn.

Trong đơn, chị Huế viết, năm 2011, chị kết hôn với anh N.Q.H. và sinh sống tại tổ 6, phường Giếng Đáy, Hạ Long. Anh H. công tác tại Ban điều độ Cảng Quảng Ninh. Thời gian đầu, 2 người sống với nhau rất hạnh phúc. Họ có với nhau 2 người con. Tuy nhiên, đến năm 2017, chị Huế phát hiện chồng có nhiều biểu hiện bất thường như thường đi sớm về khuya, hay cáu gắt với vợ con khiến cuộc sống gia đình trở nên bất hòa. 

Chua chát lời kêu cứu của nữ giáo viên Quảng Ninh bị chồng cũ đe dọa: Cấm gặp con, chửi cha mẹ vợ - Ảnh 1
Đơn kêu cứu của chị Huế khi bị chồng bạo hành tinh thần suốt thời gian dài- Ảnh: PNVN

 Đến đầu năm 2018, chị Huế mang bầu bé thứ 3, cũng là lúc chị phát hiện chồng ngoại tình. Đáng nói, sau khi sinh con, chồng chị vẫn không thèm chăm lo vợ con, thậm chí còn chửi bới, xúc phạm gia đình nhà vợ. Giọt nước tràn ly, vì quá sức chịu đựng nên chị Huế đã làm đơn xin ly hôn để giải thoát cho cuộc hôn nhân của mình.

Ngày 26/10/2020, TAND thành phố Hạ Long đã công nhận anh chị thuận tình ly hôn. Tài sản chung 2 bên tự phân chia. Anh H. nuôi 2 cháu lớn còn chị Huế nuôi cháu nhỏ.

Những tưởng rằng, mọi đau đớn sẽ kết thúc tại đây. Nào ngờ, người đàn ông ấy vẫn chưa chịu buông tha cho chị Huế. Theo lời kể của chị, sau khi ly hôn, dù chồng cũ đã lấy vợ khác nhưng anh ta vẫn liên tục đe dọa, lăng mạ chị với trường học, bạn bè, lối xóm. Không dừng lại, người đàn ông này còn ngang nhiên cấm cản việc chị Huế đến thăm con. Thậm chí,  chồng cũ còn liên tục gọi điện đến Ban Giám hiệu nhà trường nơi chị Huế giảng dạy để gây áp lực, buộc chị phải chuyển sang dạy cơ sở 2 của trường, cách nhà 35 km.

Khi chuyển về cơ sở 2, chị Huế vẫn chưa yên thân. Anh ta liên tục tìm cách để đẩy cuộc sống, công việc của chị rơi vào bi kịch. Đến cả người bố vợ là thương binh già yếu nhưng vẫn bị chửi mắng, xúc phạm. 

Chua chát lời kêu cứu của nữ giáo viên Quảng Ninh bị chồng cũ đe dọa: Cấm gặp con, chửi cha mẹ vợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: VTV

 Không thể tiếp tục nhẫn nhịn, chị Huế đã phải làm đơn cầu cứu gửi đi các cơ quan chức năng như công an phường, UBND phường, Thành ủy Hạ Long, cơ quan nơi anh H. công tác để xin được hỗ trợ, giúp đỡ. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết dưt điểm khiến mẹ con chị Huế vẫn phải sống trong lo sợ.

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