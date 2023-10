Mới đây nhất, C. còn khiến ai nấy được phen "nóng mặt" khi mặc một chiếc áo xuyên thấu siêu phản cảm, khoe trọn vẹn cả vòng 1. Ở bức ảnh này, ngay cả dáng ngồi của C. cũng khiến cho nó trở trên khó coi hơn bao giờ hết.

Người mẹ trẻ vạch áo, để lộ nguyên vòng 1 với những dòng chữ hiểm hóc - Ảnh: Internet

Cô từng đăng bức ảnh cũng với chiếc áo này ở góc chụp khác - Ảnh: Internet

Trước đó vài ngày, C. cũng gây bão trên trang cá nhân với bức ảnh lộ nguyên cả vòng 1 nhức nhối chẳng kém cạnh ảnh này là bao.

Một chiếc áo "mỏng dính" khác - Ảnh: Internet

Được biết, C. đã kết hôn được 9 năm và đang có một cuộc sống êm ấm bên chồng và con trai. Đáng nói, trong những lần xuất hiện bên chồng con trước đó, người phụ nữ nghiện thả rông này cũng diện những loại trang phục hở hang, táo bạo. Thậm chí, trong một lần chia sẻ trên Saostar, cô cho biết hầu hết những bức ảnh "no bra" được đăng tải trên mạng xã hội của mình đều là do ông xã chụp. Đồng thời, còn tiết lộ chồng luôn thấu hiểu và tôn trọng tất cả những điều thuộc về cô, trong đó có sự tự do về trang phục khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.