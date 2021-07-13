Bỏ qua mọi lời chỉ trích, người mẹ trẻ "nghiện thả rông" mới đây lại tung thêm những bức hình hở hang nhức mắt.

Thời gian vừa qua, người phụ nữ tên L.B.C (sinh năm 1990, hiện đang làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại TP.HCM) vì sở thích "nghiện thả rông" thường xuyên có những màn khoe thân phản cảm nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Đa số đều chỉ trích cách ăn mặc khiêu gợi quá đà, mặc cũng như không của người này. Những tưởng rằng, trước sự chỉ trích gay gắt của dư luận thì người mẹ trẻ này sẽ tiết chế lại cách ăn mặc. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục cố tình khoe cơ thể chốn công cộng như thách thức dư luận. Mới đây nhất, C. còn khiến ai nấy được phen "nóng mặt" khi mặc một chiếc áo xuyên thấu siêu phản cảm, khoe trọn vẹn cả vòng 1. Ở bức ảnh này, ngay cả dáng ngồi của C. cũng khiến cho nó trở trên khó coi hơn bao giờ hết.

Người mẹ trẻ vạch áo, để lộ nguyên vòng 1 với những dòng chữ hiểm hóc - Ảnh: Internet Cô từng đăng bức ảnh cũng với chiếc áo này ở góc chụp khác - Ảnh: Internet Trước đó vài ngày, C. cũng gây bão trên trang cá nhân với bức ảnh lộ nguyên cả vòng 1 nhức nhối chẳng kém cạnh ảnh này là bao. Một chiếc áo "mỏng dính" khác - Ảnh: Internet Được biết, C. đã kết hôn được 9 năm và đang có một cuộc sống êm ấm bên chồng và con trai. Đáng nói, trong những lần xuất hiện bên chồng con trước đó, người phụ nữ nghiện thả rông này cũng diện những loại trang phục hở hang, táo bạo. Thậm chí, trong một lần chia sẻ trên Saostar, cô cho biết hầu hết những bức ảnh "no bra" được đăng tải trên mạng xã hội của mình đều là do ông xã chụp. Đồng thời, còn tiết lộ chồng luôn thấu hiểu và tôn trọng tất cả những điều thuộc về cô, trong đó có sự tự do về trang phục khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Mặc quần xuyên thấu, nắm tay chồng con "đi muôn nơi" - Ảnh: Internet Tuy nhiên, những hình ảnh phản cảm của C. không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn tạo nên những cái nhìn sai lệch về phong cách ăn mặc khi tham quan những nơi tôn nghiêm và những địa điểm công cộng của giới trẻ. Không chỉ xuất hiện tại TP.HCM mà đôi vợ chồng này còn có mặt ở các địa điểm du lịch khác như SaPa, Đà Nẵng, Hà Nội. Hình ảnh người phụ nữ "thả rông" vòng 1 chụp ảnh với con trai ngay di tích Chùa Cầu bị dư luận lên án - Ảnh: Internet Dù bị rất nhiều người chỉ trích, tuy nhiên, cô vẫn tự tin với sở thích ăn mặc "kỳ lạ" và từng đưa ra quan điểm hoàn toàn trái ngược với số đông: "Cá nhân tôi nghĩ trên cơ thể con người chỉ một bộ phận duy nhất được xem là nhạy cảm và cần phải che đậy chính là bộ phận sinh dục. Vì vậy, tôi chưa bao giờ sử dụng qua bất cứ thứ gì gọi là áo ngực, bởi tôi cho rằng ngực là bộ phận đáng được thể hiện tự do ở nơi công cộng", người phụ nữ này thẳng thắn.

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