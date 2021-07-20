Mới đây, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi nữ tài xế đang lùi xe khiến người đi đường vô cùng khiếp vía. Đoạn CCTV cho thấy, khi người phụ nữ đang lùi xe thì bị một người đàn ông (cũng ở trên xe) bất ngờ mở cửa đi xuống và tỏ ra bực tức. Điều đáng nói là chỉ vài giây sau đó, chiếc xe bỗng dưng lùi lại rất nhanh và người đàn ông bị tông gục xuống đường.

Người chồng mở cửa bước xuống xe, thái độ bực tức - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, người bị đâm chính là chồng của nữ tài xế. Nguồn tin trên cũng tiết lộ khoảnh khắc người đàn ông do quá bực tức vì dạy vợ lùi xe vào nhà mãi không được, nên anh này đã có mở cửa xe đi xuống và quát tháo. Do đang trong lúc cuống nên người vợ đã đạp nhầm chân ga, khiến chiếc xe tăng tốc và làm chồng mất đà bị ngã. Sau đó, bánh xe đè lên đầu người chồng dẫn tới tử vong. Sau khi được đăng tải, vụ tai nạn thương tâm này đã thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.