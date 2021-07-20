Kinh hoàng: Vợ đang học lái xe tông chồng tử vong tại chỗ, bi kịch đến từ 1 cú đạp chân ga

Thế giới 20/07/2021 07:28

Người vợ trong lúc luống cuống nên đã đạp nhầm chân ga khiến chồng thiệt mạng.

Mới đây, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi nữ tài xế đang lùi xe khiến người đi đường vô cùng khiếp vía. Đoạn CCTV cho thấy, khi người phụ nữ đang lùi xe thì bị một người đàn ông (cũng ở trên xe) bất ngờ mở cửa đi xuống và tỏ ra bực tức. Điều đáng nói là chỉ vài giây sau đó, chiếc xe bỗng dưng lùi lại rất nhanh và người đàn ông bị tông gục xuống đường.

Kinh hoàng: Vợ đang học lái xe tông chồng tử vong tại chỗ, bi kịch đến từ 1 cú đạp chân ga - Ảnh 1
Người chồng mở cửa bước xuống xe, thái độ bực tức - Ảnh: Cắt từ clip

 Được biết, người bị đâm chính là chồng của nữ tài xế. Nguồn tin trên cũng tiết lộ khoảnh khắc người đàn ông do quá bực tức vì dạy vợ lùi xe vào nhà mãi không được, nên anh này đã có mở cửa xe đi xuống và quát tháo. Do đang trong lúc cuống nên người vợ đã đạp nhầm chân ga, khiến chiếc xe tăng tốc và làm chồng mất đà bị ngã. Sau đó, bánh xe đè lên đầu người chồng dẫn tới tử vong. Sau khi được đăng tải, vụ tai nạn thương tâm này đã thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

Kinh hoàng: Vợ đang học lái xe tông chồng tử vong tại chỗ, bi kịch đến từ 1 cú đạp chân ga - Ảnh 2
Kinh hoàng: Vợ đang học lái xe tông chồng tử vong tại chỗ, bi kịch đến từ 1 cú đạp chân ga - Ảnh 3
Vừa đi về hướng ghế lái liền bị vợ lùi xe, tông chết - Ảnh: Cắt từ clip

 Cách đây không lâu, nhiều cư dân mạng cũng không khỏi hoảng hốt chia sẻ đoạn clip con dâu đạp nhầm chân ga tông đổ cổng sắt rồi cán qua người bố chồng. Theo những gì clip ghi lại, người phụ nữ này đang được chồng hướng dẫn tập lái. Qua hiệu lệnh của chồng, chị này lái xe từ từ di chuyển từ ngoài đường vào khu vực nhà riêng cho đến khi đi gần sát vào cánh cổng sắt trước cửa nhà. Đúng lúc này, cô vợ vô tình đạp nhầm chân ga tăng tốc đâm trực diện vào cổng sắt. Đáng nói, thời điểm chiếc xe tăng ga thì bố chồng của cô cũng đang mở cửa cổng. Chiếc xe mất kiểm soát xô đổ cổng sắt, cán qua người bố chồng. Thấy xe cán qua người bố, hai vợ chồng chỉ biết gào thét gọi bố. Sau khi chiếc xe dừng lại, hai vợ chồng lao xuống, hô hoán mọi người cứu giúp và đưa bố đi bệnh viện cấp cứu. 

Những vụ tai nạn thương tâm xảy ra là lời cảnh báo chị em phụ nữ cần chú ý an toàn trong quá trình lái xe, phải luôn đặt mình vào trạng thái tập trung cao và hết sức bình tĩnh trong mọi tình huống.

Kinh hoàng: Vợ đang học lái xe tông chồng tử vong tại chỗ, bi kịch đến từ 1 cú đạp chân ga - Ảnh 4
Người con dâu lái xe, tông ngã bố chồng - Ảnh: Cắt từ clip
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