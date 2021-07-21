Hoảng loạn chứng kiến hàng xóm chết vì Covid-19, đôi vợ chồng cùng 3 con tự nhốt mình trong nhà suốt 15 tháng, dẫn đến cái kết đau lòng

Thế giới 21/07/2021 06:02

Gần 2 năm qua, dịch bệnh Covid-19 đã và đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, không khí tang thương bao trùm nhiều quốc gia khiến ai trong chúng ta nhìn vào cũng không khỏi xót xa.

Mới đây, báo chí đưa tin sự việc một gia đình vì quá hoảng loạn khi thấy hàng xóm chết do Covid-19 nên tự nhốt mình trong nhà suốt 15 tháng. Sự việc chỉ được phát hiện khi các tình nguyện viên của ngôi làng theo dõi và không hề thấy người mẹ cùng hai cô con gái trong suốt vài tháng.

Được biết, gia đình trên có 5 thành viên, đôi vợ chồng và 3 người con (2 gái, 1 trai). Vì quá  hoảng loạn khi phát hiện người hàng xóm tử vong vì Covid-19, cả gia đình đã tự nhốt mình trong một căn phòng nhỏ tối tăm ngay sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát và. Hậu quả đáng buồn là cả ba người phụ nữ đều bị trầm cảm vì người mẹ và hai cô con gái đã không bước ra khỏi nhà trong 15 tháng và chỉ có hai người đàn ông mới mạo hiểm ra ngoài mua đồ dùng cần thiết.

Sau khi sự việc được phát giác, cảnh sát cùng với các quan chức y tế đã nhanh chóng đến nhà và chuyển 3 người phụ nữ đã ở trong căn phòng trong suốt một năm rưỡi qua đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Câu chuyện xảy ra tại Ấn Độ đã phần nào phản ánh thảm kịch do Covid-19 gây ra. 

Hoảng loạn chứng kiến hàng xóm chết vì Covid-19, đôi vợ chồng cùng 3 con tự nhốt mình trong nhà suốt 15 tháng, dẫn đến cái kết đau lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Trước đó, trường hợp một cụ ông 85 tuổi ở Hà Nội bị biến chứng nặng do tự ý uống lại toa thuốc cũ mà không đến bệnh viện khám vì sợ dịch Covid-19 cũng khiến nhiều người xót xa. Theo Tuổi Trẻ Online, bệnh nhân là ông N.V.X. (85 tuổi, trú quận Thanh Xuân), có tiền sử bệnh phổi mãn tính tâm phế mạn, vẫn đang điều trị tại nhà bình thường. Tuy nhiên, cuối tháng 5, bệnh nhân khó thở, lẽ ra phải đi khám, nhưng do dịch Covid-19 nên e ngại, không tới bệnh viện. Khoảng 10h ngày 26-5, ông X. khó thở hơn, sau đó gọi 115 đến đưa đi cấp cứu nhưng đã thở ngáp, nguy kịch. Mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, nhưng đến ngày 27-5, bệnh nhân bị suy đa tạng và không qua khỏi.

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