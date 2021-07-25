Mở quà của bạn chú rể tặng, cô dâu 'tái mặt' vứt sang một bên, biết được 'tung tích' món đồ, mọi người mắng nhiếc không thương tiếc

Thế giới 25/07/2021 09:48

Khi mở hộp quà ra và nhận thấy đây không phải là món quà mình mong muốn, cô dâu đã làm mặt lạnh và ném sang một bên trong sự sửng sốt và "sượng trân" của bạn chú rể.

Khác với Việt Nam thường tặng quà cưới cho cô dâu và chú rể bằng tiền mặt, một số quốc gia khác chỉ tặng quà. Món quà cưới thường sẽ là những vật dụng phục vụ cho cuộc sống sau này của cặp đôi hoặc có giá trị lớn như trang sức, vàng bạc. Thế nhưng, gần đây trên MXH đang lan truyền một clip cực viral với những cảnh quay cô dâu vứt món quà mà khách mời tặng đi không thương tiếc.

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Tại Ấn Độ, người thân và bạn bè của cô dâu và chú rể thường tặng quà thay cho tiền mừng - Ảnh minh họa: Internet

Theo India Times, tháng 6 vừa qua, một người dùng Facebook tên Banty Thakur đã đăng tải lên trang cá nhân của mình đoạn clip đám cưới của anh trai mình. Thế nhưng, đoạn clip trên đã nhanh chóng đạt hơn 10 triệu lượt view một cách ngoạn mục.

Cụ thể, clip ghi lại một đoạn ngắn trong một đám cưới xa hoa tại Ấn Độ. Cô dâu và chú rể đang mặc những bộ trang phục đám cưới truyền thống rất lộng lẫy cùng rất nhiều trang sức đắt tiền làm từ vàng và đá quý. Lúc này, sau khi phần nghi lễ đã xong, cô dâu và chú rể đang cùng nhau ngồi mở những phần quà được tặng từ người thân và bạn bè của họ.

Khi cô dâu mở hộp quà được bạn chú rể tặng, đồ vật bên trong là một bình sữa cho em bé sơ sinh. Những người xung quanh ngay lập tức cười phá lên vì đây chính là món quà mà bọn họ dành tặng để trêu chọc cặp đôi mới cưới này. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người, cô dâu không hề tỏ ra vui vẻ hay thích thú với trò đùa của họ.

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Cô dâu khó chịu ra mặt khi thấy món quà là một bình sữa - ảnh: India Times

Giây phút vừa nhìn thấy món quà là một bình sữa, cô dâu bỗng đổi sắc mặt và vứt nó sang một bên trong sự sửng sốt của nhiều người. Lúc ấy, thay vì cười vui thì cô dâu lại trông khá tức giận và khó chịu, tỏ ra không hài lòng với món quà vừa nhận. Bất ngờ vì hành động của vợ, chú rể chỉ biết "cười trừ" trong khi cô dâu lại khá hậm hực, cúi gầm mặt xuống đất và chỉnh lại trang phục của mình.

Theo đó, vì muốn chúc đôi trẻ muốn nhanh chóng sinh quý tử, bạn bè chú rể đã tặng món quà này với suy nghĩ hài hước và vui vẻ. Tuy vậy, cô dâu lại là người duy nhất không hài lòng vì món quà này.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoạn clip đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi thu về hơn 10 triệu lượt xem, hơn 320.000 lượt thích và rất nhiều những bình luận khác nhau.

Trong khi một số ý kiến cho rằng món quà của bạn chú rể là biểu hiện của sự đùa giỡn quá trớn cho nên cô dâu mới tỏ vẻ khó coi như vậy. Đa số các bình luận khác lại chỉ trích cô dâu vì món quà cưới là một bình sữa thì chẳng có gì để tức giận cả. Không những vậy, cô dâu còn bị phê bình là một người tham lam vì chê bai món quà cưới không mấy đáng giá này hoặc có thể cô ấy không mấy hài lòng với cuộc hôn nhân này của mình.

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