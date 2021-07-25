Cơn lũ lớn khủng khiếp lại tiếp tục hoành hành Philippines, 14.000 người lâm vào cảnh 'màn trời chiếu đất', lũ ngập nóc nhà

Với một quốc đảo như Philippines, việc phải đối mặt với thiên tai không còn xa lạ nữa, nhưng lũ lụt nặng nề trong cảnh dịch bệnh thế này thì chắc chắn đây là lần đầu tiên.

Theo Reuters, vào ngày 24/7 vừa qua, hàng ngàn người dân Philippines đã bị sơ tán khỏi những vùng trũng ở thủ đô Manila sau khi những cơn mưa lớn khủng khiếp được tạo ra từ cơn bão nhiệt đới đổ bộ xuống nơi này. Theo đó, những cơn mưa này đã nhấn chìm nhiều tỉnh thành, gây ra cho người dân không ít khó khăn, đặc biệt là giai đoạn nóng của dịch bệnh như hiện nay. Cơn mưa nặng hạt là sản phẩm của cơn bão nhiệt đới bất ngờ đổ nộ Philippines - Ảnh: Rappler Theo thống kê của Cơ quan Thảm họa quốc gia Philippines, có 14.023 người dân đã được di tản đến những nơi an toàn hơn, đa số những người này sống tại các vùng lũ ở ngoại thành thủ đô Manila.

Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Philippines nói: "Chúng tôi liên tục cảnh báo người dân trong các vùng ảnh hưởng của mưa lũ phải cảnh giác và tỉnh táo, đồng thời chuẩn bị trước và hợp tác với chính quyền địa phương". Người dân tại Manila dùng bữa sau khi được sơ tán tới một trường học ngày 24/7/2021 vừa qua - Ảnh: Reuters Được biết, tại một số khu vực ở thủ đô Manila, mưa lớn kéo dài làm nước lũ ngập đến ngang hông người trưởng thành làm nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn, nhiều nơi bị cô lập do không có phương tiện nào có thể tiếp cận được.

Ông Roque cho biết, các nhân viên phụ trách dọn dẹp đang phải đối mặt với những hậu quả sau lũ, họ phải dọn dẹp các mảnh vỡ từ cây cối, nhà cửa, phương tiện,... và thu dọn cả những đất đá sạt lở trên các tuyến đường nhanh nhất có thể. Nhiều ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm theo đúng nghĩa đen -Ảnh: Reuters "Một số ngôi nhà còn bị ngập đến tận nóc" - Humerlito Dolor, thống đốc tỉnh Oriental Mindoro phía nam Manila cho biết. Có thể nói, khoảng thời gian hiện tại, cả thế giới đang phải đối mặt với những hiện tượng thời tiết cực đoan liên tiếp nhau và chưa có điểm dừng. Sau Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực Tây Âu đã phải chịu lũ lụt lịch sử, Bắc Mỹ là làn sóng nhiệt gia tăng kèm cháy rừng, nay người dân Philippines lại phải sống trong lo âu khi mà dịch Covid-19 đang trong giai đoạn nóng nhất vẫn phải oằn mình chống dịch. Người dân ở Philippines phải đối mặt với 2 thứ cùng lúc là dịch bệnh và mưa lũ - Ảnh: Reuters Ước tính mỗi năm, quốc đảo Philippines với hơn 7.600 hòn đảo lớn nhỏ đã phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão nhiệt đới. Trước hiện tượng nóng lên toàn cầu, Thái Bình Dương cũng bắt đầu ấm lên nhiều, gây ra nhiều cơn bão với sức công phá mạnh hơn và thiệt hại để lại cũng nặng nề hơn.

Trận mưa lớn '5000 năm có 1' làm đường phố Trung Quốc ngập sâu, Thiếu Lâm Tự phải đóng cửa để bảo toàn hạ tầng Chỉ trong vài ngày, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị thiệt hại nặng nề vì cơn lũ do trận mưa lớn gần đây gây ra. Theo ghi nhận tại địa phương, đã có ít nhất 12 người thiệt mạng.

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