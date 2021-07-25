Sốc: Hơn 10.000 cảnh sát ở Myanmar được chẩn đoán nhiễm COVID-19

Thế giới 25/07/2021 18:24

Một thông tin được đăng tải gây sốc cho nhiều người đó chính là hơn 10.000 cảnh sát ở Myanmar đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19.

Trang QQ đưa tin, theo truyền thông Myanmar, hơn 10.000 cảnh sát nước này đã bị nhiễm SARS-CoV-2. Điều đáng nói là tổng số cảnh sát tại Myanmar chỉ có khoảng 100.000 người, tức là 1/10 cảnh sát nước này đã bị nhiễm COVID-19.

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 Hơn 10.000 cảnh sát tại Myanmar được cho là dương tính với COVID-19 - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 20/7, một cảnh sát  cao cấp đã xác nhận rằng, hơn 10.000 cảnh sát thuộc lực lượng cảnh sát Myanmar dưới sự lãnh đạo của chính quyền quân sự đã bị nhiễm COVID-19. Con số này không bao gồm người nhà của các ca nhiễm trên. Hiện tại con số người nhà của các cảnh sát này bị nhiễm virus Corona vẫn chưa được xác nhận.

Mặc dù đã có rất nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 trong lực lượng cảnh sát nhưng Ủy ban Quản lý Nhà nước vẫn chưa công bố thông tin liên quan. Cách đây không lâu, một nhóm ca nhiễm virus Corona đã xảy ra tại một trường đào tại cảnh sát ở Yangon, Myanmar. Trong số hơn 120 học viên cảnh sát tại trung tâm đào tạo đã có 114 người được chẩn đoán nhiễm COVID-19.

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Cùng với Indonesia, tình trạng dịch COVID-19 tại Myanmar cũng đang diễn ra hết sức phức tạp - Ảnh minh họa: Internet  

Thời gian vừa qua, làn sóng dịch bệnh COVID-19 tấn công rất nhiều quốc gia Đông Nam Á. Cũng giống Indonesia, Myanmar cũng là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19 tại khu vực này.

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Từ khóa:   nhiễm virus Corona nhiễm COVID-19 SARS-CoV-2

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