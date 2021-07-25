Hai bố con đã bị những người theo chủ nghĩa đẳng cấp đánh đập và ép uống nước tiểu gây phẫn nộ cộng đồng mạng xã hội.

Theo thông tin được đăng tải trên India Today, người đàn ông Dalit và con trai ở bang Rajasthan, Ấn Độ đã bị một nhóm gồm ít nhất 15 người theo chủ nghĩa đẳng cấp đánh đập, xỉ vả và ép hai bố con uống nước tiểu.

Những người Dalit vẫn luôn là mục tiêu tấn công của những người theo chủ nghĩa đẳng cấp - Ảnh minh họa: Internet

Phía cảnh sát cho biết thêm, Raichand Meghwal và con trai Ramesh đang mua hàng tại một của hàng tạp hóa ở làng Gohad Ka Tala thì bất ngờ bị ít nhất 15 người đàn ông tấn công và ép Raichand uống nước tiểu. Những người này còn dùng những lời lẽ tục tĩu về đẳng cấp để bôi nhọ hai bố con.

Trong khi Raichand bị đánh vào đầu và mất một chiếc răng thì Ramesh bị gãy chân và bị thương ở tay. Sau đó hai bố con được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương. Các bị can đã bỏ trốn và hiện nay cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc điều tra vụ án.

Hai bố con người Dalit đã bị 15 người đàn ông đánh đập và ép uống nước tiểu - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người theo chủ nghĩa đẳng cấp tại Ấn Độ, người Dalit là tầng lớp thấp kém, những người Dalit luôn bị ngược đãi hàng thế kỷ qua. Vấn đề phân biệt đẳng cấp tại Ấn Độ luôn khiến những người Dalit bị làm nhục, bêu xấu, tra tấn, thậm chí bị sát hại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-va-con-trai-bi-it-nhat-15-nguoi-danh-dap-ep-uong-nuoc-tieu-414094.html