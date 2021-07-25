Người đàn ông và con trai bị ít nhất 15 người đánh đập, ép uống nước tiểu

Thế giới 25/07/2021 14:32

Hai bố con đã bị những người theo chủ nghĩa đẳng cấp đánh đập và ép uống nước tiểu gây phẫn nộ cộng đồng mạng xã hội.

Theo thông tin được đăng tải trên India Today, người đàn ông Dalit và con trai ở bang Rajasthan, Ấn Độ đã bị một nhóm gồm ít nhất 15 người theo chủ nghĩa đẳng cấp đánh đập, xỉ vả và ép hai bố con uống nước tiểu.

an do 1
 Những người Dalit vẫn luôn là mục tiêu tấn công của những người theo chủ nghĩa đẳng cấp - Ảnh minh họa: Internet

Phía cảnh sát cho biết thêm, Raichand Meghwal và con trai Ramesh đang mua hàng tại một của hàng tạp hóa ở làng Gohad Ka Tala thì bất ngờ bị ít nhất 15 người đàn ông tấn công và ép Raichand uống nước tiểu. Những người này còn dùng những lời lẽ tục tĩu về đẳng cấp để bôi nhọ hai bố con.

Trong khi Raichand bị đánh vào đầu và mất một chiếc răng thì Ramesh bị gãy chân và bị thương ở tay. Sau đó hai bố con được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương. Các bị can đã bỏ trốn và hiện nay cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc điều tra vụ án.

an do 2
 Hai bố con người Dalit đã bị 15 người đàn ông đánh đập và ép uống nước tiểu - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người theo chủ nghĩa đẳng cấp tại Ấn Độ, người Dalit là tầng lớp thấp kém, những người Dalit luôn bị ngược đãi hàng thế kỷ qua. Vấn đề phân biệt đẳng cấp tại Ấn Độ luôn khiến những người Dalit bị làm nhục, bêu xấu, tra tấn, thậm chí bị sát hại.

 

Đội cứu hộ phát hiện 4 thi thể và hơn 200 chiếc xe trong ‘đường hầm tử thần’ sau trận đại hồng thủy

Đội cứu hộ phát hiện 4 thi thể và hơn 200 chiếc xe trong ‘đường hầm tử thần’ sau trận đại hồng thủy

Sau trận đại hồng thủy ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc những nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy trong đường hầm Kinh Quảng.

Xem thêm
Từ khóa:   chủ nghĩa đẳng cấp người Dalit phân biệt đẳng cấp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 19 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 49 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 49 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 49 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích