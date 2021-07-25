Hai cô gái tuổi teen bị 15 người đàn ông hành hung dã man vì nói chuyện điện thoại

Thế giới 25/07/2021 06:11

Một nhóm người đã bị tố cáo vì chửi bới và đánh đập hai nữ sinh tuổi teen ở Dahod, Gujarat, Ấn Độ.

Theo India Today, một nhóm đàn ông gồm cả những người họ hàng của hai nạn nhân đã bị cáo buộc chửi bới và đánh đập hai cô gái tuổi vị thành niên ở quận Dahod, bang Gujarat, Ấn Độ. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do hai cô gái tuổi teen nói chuyện điện thoại di động.

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 Hai cô gái tuổi teen đã bị 15 người đàn ông đánh đập dã man vì nói chuyện điện thoại

Một đoạn video ghi lại vụ việc được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, sự việc diễn ra tại làng Bhuvera vào ngày 25/6. Sau khi đoạn video được đăng tải đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Ấn Độ. Vậy nhưng phải đến ngày 23/7, mẹ của một trong hai cô gái mới làm đơn tố cáo.

Một quan chức đồn cảnh sát Dhanpur cho biết, hai cô gái 13 tuổi và 16 tuổi là chị em họ. Cả hai chị em bị một nhóm hơn 15 người đàn ông đánh đập và chửi bới vì những người này phản đối hai chị em nói chuyện qua điện thoại di động. Nhóm người này vây quanh hai cô gái, chửi bới, dọa giết và hành hung hai chị em.

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 Những người đàn ông đã hành hung và dọa giết hai chị em

Sự việc này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Ấn Độ, hiện tại phía cảnh sát đã vào cuộc điều tra để truy bắt các bị can.

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Từ khóa:   Ấn Độ cộng đồng mạng Ấn Độ nói chuyện điện thoại

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