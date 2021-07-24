Bé gái 11 tuổi treo cổ tự vẫn sau khi cãi nhau với anh chị em vì lý do chẳng thể ngờ

Thế giới 24/07/2021 06:15

Một bé gái 11 tuổi đã treo cổ tự tử sau khi cãi nhau với những người anh chị em ruột của mình khiến cộng đồng mạng Ấn Độ vô cùng sửng sốt.

Theo thông tin được đăng tải trên India Today, một học sinh lớp 6 đã tự kết liễu cuộc đời mình sau một cuộc cãi vã với những người anh chị em của mình. Nạn nhân là Aminor sống tại bang Kerala, Ấn Độ, cô bé được cho là đã chết bằng cách treo cổ tự tử tại nhà ở Idukki vào ngày 19/7 sau một cuộc cãi vã với những người anh chị em của mình về việc xem tivi.

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 Sau khi cãi nhau với những người anh chị em của mình vì việc xem tivi, cô bé tự nhốt mình trong phòng

Nguồn tin từ truyền thông Ấn Độ cho biết, bé gái 11 tuổi được tìm thấy sau khi treo cổ trên cửa sổ bên trong ngôi nhà ở Manakkad, Idukki. Trước đó, nạn nhân cùng chị gái và một người em họ cùng xem tivi vào ngày 19/6 khi bố mẹ của họ đã đi ra ngoài.

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 Cuối cùng cô bé 11 tuổi treo cổ tự tử kết liễu cuộc sống của mình

Cảnh sát cho biết, cả ba đã cãi nhau gay gắt vì xem tivi, sau đó cô bé 11 tuổi tự nhốt mình trong một căn phòng. Cuối cùng bà của cô bé đã  tìm thấy nạn nhân treo cổ tự tử trong phòng. Theo điều tra ban đầu, cô bé 11 tuổi là học sinh lớp 6. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do tự tử.

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Từ khóa:   kết liễu cuộc đời bé gái 11 tuổi Ấn Độ

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