Cô gái 14 tuổi bị 6 người đàn ông tấn công tình dục suốt một thời gian dài, trong số đó có cả chú của nạn nhân

Thế giới 23/07/2021 08:33

6 người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục cô bé 14 tuổi, tất cả họ đều là hàng xóm của nạn nhân.

Theo India Today, cảnh sát ở Tamil Nadu đã bắt giữ 6 người đàn ông vì liên tục cưỡng hiếp và tấn công tình dục một cô gái 14 tuổi ở Pollachi, cách thủ phủ Chennai khoảng 540 km.

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 Cô bé 14 tuổi đã bị những người hàng xóm của mình tấn công tình dục trong một thời gian dài

Sự việc được đưa ra ánh sáng sau khi cô gái kêu đau bụng và được đưa đến bệnh viện để thăm khám. Bác sĩ cho biết cô bé đang mang thai 5 tháng. Sau đó, bố mẹ nạn nhân đã đến đồn cảnh sát địa phương và làm đơn tố cáo.

Cảnh sát cho biết, trong quá trình điều tra, cô gái đã bị cưỡng hiếplạm dụng tình dục bởi 6 người đàn ông. Cô gái 14 tuổi thường ở nhà một mình hầu hết thời gian vì bố mẹ cô suốt ngày bận bịu với công việc riêng. Cô bé yêu một người hàng xóm 16 tuổi và có quan hệ thể xác. Người này thường khoe về những lần quan hệ tình dục của mình với bạn gái cho một người bạn nghe. Người này sau đó bắt đầu đe dọa và cưỡng hiếp nạn nhân trong hai tháng.

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 Một trong số các bị cáo là chú của nạn nhân, những người khác đều là hàng xóm của gia đình cô bé

Nguồn tin này cũng cho hay, trong những người bị buộc tội có một người là chú của cô bé, những người còn lại đều là hàng xóm của nạn nhân. Báo cáo cho biết, những bị cáo đã lần lượt cưỡng hiếp nạn nhân vào những dịp khác nhau trong tháng 1 và tháng 2. Hiện tại, 6 bị cáo đã bị cảnh sát bắt giữ.

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