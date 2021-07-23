Bác sĩ đã rất sốc trong quá trình khám bệnh cho người phụ nữ này và đã gọi điện thoại báo cảnh sát ngay sau khi biết sự thật.

Tiểu Mỹ năm nay 31 tuổi, không biết vì sao gần đây cô lại muốn đến bệnh viện để bác sĩ tháo vòng tránh thai ra khỏi người cô. Phải chăng cô đang lên kế hoạch tiếp tục sinh con? Bình thường ở độ tuổi của Tiểu Mỹ, nhiều người thường đến bệnh viện để đặt vòng tránh thai chứ không phải tháo vòng tránh thai như Tiểu Mỹ. Khi thăm khám cho Tiểu Mỹ bác sĩ đã vô cùng sửng sốt và hiểu được lý do vì sao cô phải đến bệnh viện.

Tiểu Mỹ đến bệnh viện để tháo vòng tránh thai nhưng bác sĩ lại rất sốc khi thăm khám cho cô và đã gọi điện báo cảnh sát ngay sau đó

Tiểu Mỹ rất hoang mang khi gặp bác sĩ, cô cho biết cô đã sử dụng vòng tránh thai từ mấy năm trước nhưng thời gian gần đây cô cảm thấy phần dưới của mình không được thoải mái, rất khó chịu và hay bị ra máu nên cô đã nghĩ đến nguyên nhân là do vòng tránh thai. Vì vậy cô muốn lấy vòng tránh thai ra để thoát khỏi cảm giác khó chịu này. Nghe xong những lời chia sẻ của Tiểu Mỹ, bác sĩ vô cùng ngạc nhiên, về cơ bản phòng tránh thai không có tác dụng phụ như Tiểu Mỹ nói.

Vậy nhưng sau khi Tiểu Mỹ cởi đồ ra bác sĩ đã vô cùng sốc với cảnh tượng xảy ra trước mắt. Quần áo trên người Tiểu Mỹ đều dính đầy vết máu, trên người cô cũng dày đặc các vết thương, hầu hết đều là vết sẹo cũ. Vô cùng sửng sốt với cảnh tượng trước mắt, bác sĩ đã hỏi Tiểu Mỹ chuyện gì đã xảy ra.

Trên người Tiểu Mỹ đầy những vết sẹo, cô bị chồng bạo hành mỗi ngày

Tiểu Mỹ nói rằng chồng cô bạo hành cô mỗi ngày, vì vậy Tiểu Mỹ muốn thoát khỏi anh ta và không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này nữa. Khi bác sĩ nghe xong toàn bộ câu chuyện đã gọi điện báo cảnh sát ngay lập tức.

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