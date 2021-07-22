Người đàn ông lợi dụng danh tính 300 người để lừa đảo gần 26 tỷ đồng từ quỹ cứu trợ dịch bệnh COVID-19

Thế giới 22/07/2021 10:01

Một người đàn ông Na Uy đã bị bắt vì lừa đảo bất hợp pháp số tiền khổng lồ từ quỹ cứu trợ dịch bệnh COVID-19 của chính phủ.

Theo thông tin từ Mạng Hoàn Cầu, một người đàn ông Na Uy đã thu lợi bất hợp pháp từ chính sách hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 của chính phủ Na Uy. Người đàn ông này đã sử dụng 300 danh tính giả để lừa khoảng 10 triệu krone Na Uy (khoảng gần 26 tỷ đồng) từ Cơ quan Quản lý Lao động và Phúc lợi Na Uy.

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 Lợi dụng gói hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 của chính phủ, một người đàn ông Na Uy đã lừa đảo bất hợp pháp gần 26 tỷ đồng

Theo báo cáo, người đàn ông 35 tuổi này đã đánh cắp danh tính của khoảng 300 nhân viên từ 11 công ty. Anh ta khai man rằng anh ta đã trả lương cao cho những “nhân viên” này để sử dụng danh tính của họ nộp cho Cơ quan Quản lý Lao động và Phúc lợi Na Uy. Người đàn ông này đã nộp đơn xin quỹ cứu trợ gần 17 triệu krone. Trước khi bị cảnh sát bắt giữ, anh ta đã nhận được tổng cộng 10 triệu krone Na Uy.

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 Người đàn ông này đã đánh cắp danh tính của 300 người trong 11 công ty để xin gói hỗ trợ

Cảnh sát Na Uy cho biết, vụ lừa đảo này là vụ gian lận quỹ cứu trợ COVID-19 có số tiền lớn nhất ở Na Uy từ trước đến nay. Sau khi nhận được tiền, người đàn ông này đã gửi tiền vào mạng lưới rửa tiền, hiện tại cảnh sát đã thu hồi được 1 triệu krone. Được biết, vụ án sẽ ra tòa vào tháng tới và nghi phạm hiện vẫn từ chối thừa nhận cáo buộc gian lận từ phía cảnh sát.

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Từ khóa:   cáo buộc gian lận thu lợi bất hợp pháp đánh cắp danh tính

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