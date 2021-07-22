Người mẫu đăng hình đi nghỉ mát, không ngờ cảnh sát lại tìm đến nhà sau đó với lý do dở khóc dở cười

Thế giới 22/07/2021 07:37

Một người mẫu 26 tuổi đến từ Australia đã bị cảnh sát đến nhà hỏi thăm sau khi đăng những tấm hình đi nghỉ mát trên trang cá nhân.

Theo thông tin trên Daily Star ngày 20/7, mới đây, một người mẫu 26 tuổi tên là Dominique Elissa đến từ Sydney, Australia đã đăng hình nghỉ mát ở một bãi biển trên trang cá nhân và đã nhận được sự chú ý của fan hâm mộ. Cô người mẫu xinh đẹp này chẳng thể ngờ rằng hành động của mình lại khiến cảnh sát phải đến tận nhà để hỏi thăm.

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 Người mẫu xinh đẹp 26 tuổi đăng hình nghỉ mát trên trang cá nhân và đã bị cảnh sát đến tận nhà hỏi thăm

Thời gian qua, do các ca nhiễm COVID-19 mới liên tục xuất hiện tại Australia nên một số khu vực của đất nước này vẫn bị phong tỏa. Cảnh sát đã có thông báo, khuyến khích người dân báo cáo các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch của chính quyền.

Sydney thực hiện các quy định phòng dịch nghiêm ngặt, người dân địa phương chỉ có thể ra ngoài nếu họ đáp ứng được 4 yêu cầu và chuyến đi không được vượt quá 10 km. Giữa thời điểm này, Dominique Elissa lại đăng tải những tấm hình được chụp tại Vịnh Jervis thơ mộng trên trang cá nhân. Để đến được Vịnh Jervis, Dominique Elissa phải mất gần ba giờ lái xe.

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 Nhiều fan hâm mộ cho rằng Dominique Elissa đã vi phạm quy định phòng chống dịch nên đã báo cảnh sát

Sau khi Dominique Elissa đăng tải những tấm hình mát mẻ lên trang cá nhân, nhiều cư dân mạng đã cho rằng cô đi nghỉ mát và không tuân thủ các quy định phòng chống dịch nên đã gọi điện báo cảnh sát. Vài ngày sau, hai nhân viên cảnh sát đến nhà Dominique Elissa để xác nhận thêm liệu cô có ở nhà hay không. Dominique Elissa đã bị sốc vì điều này, cô giải thích với cảnh sát rằng, cô thường chia sẻ hình ảnh và video về những chuyến đi của mình lên trang cá nhân mỗi ngày. Cô không ngờ rằng người hâm mộ lại lầm tưởng cô đang đi nghỉ và báo cảnh sát. Trên thực tế, những hình ảnh và video này đã được cô quay từ trước.

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 Vậy nhưng trên thực tế những hình ảnh được đăng tải Dominique Elissa đã chụp từ cách đây khá lâu

Sau sự việc này, Dominique Elissa cũng đăng video để cảm ơn người hâm mộ đã quan tâm đến cô. Nhiều người cho rằng, những người đã gọi điện báo cảnh sát quá nhàn rỗi, ai cũng cần có không gian riêng của mình.

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Từ khóa:   người mẫu xinh đẹp nhiễm COVID-19 quy định phòng chống dịch

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