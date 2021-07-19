Người mẹ dùng hết sức bình sinh cứu con gái 5 tuổi thoát khỏi miệng báo

Một người phụ nữ Ấn Độ đã dùng hết sức bình sinh của một người mẹ để giải cứu cô con gái 5 tuổi thoát khỏi sự tấn công của một con báo.
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Theo India Express, một người phụ nữ đã dũng cảm giải cứu con gái 5 tuổi của mình thoát khỏi sự tấn công của một con báo tại một khu rừng ở bang Maharashtra, Ấn Độ vào ngày 30/6. Cô con gái bị thương nặng ở hàm và đang chờ được phẫu thuật tại một bệnh viện ở Nagpur.
Hai mẹ con đang đi trên đường của ở một vùng ngoại ô thì một con báo bất ngờ xuất hiện. Cô bé đi phía sau mẹ nên đã bị con báo này tấn công. Ban đầu người mẹ lùi lại vì sợ hãi, vậy nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại can đảm và dùng gậy đánh con báo. Sau đó, con báo không tấn công cô con gái nữa mà chuyển sang tấn công người mẹ, vậy nhưng người mẹ dũng cảm này vẫn dùng hết sức bình sinh lấy gậy đánh đuổi con báo khiến nó phải trốn vào rừng.
Cô con gái 5 tuổi bị chấn thương hàm nghiêm trọng và được nhân viên lâm nghiệp đưa đến bệnh viện để điều trị. Một quan chức địa phương cho biết, Sở lâm nghiệp đã chi trả một số tiền bồi thường ban đầu cho việc điều trị của cô bé vì sự cố này.
Sau khi sự việc được đăng tải, người mẹ nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Phụ nữ vốn yếu đuối, vậy nhưng khi con cần được bảo vệ, họ sẽ dùng hết sức bình sinh của mình để cứu lấy con.