Tự tin miễn nhiễm với nọc độc rắn, một chuyên gia về rắn cố hôn rắn độc và cái kết khiến nhiều người sửng sốt

Thế giới 19/07/2021 09:35

Một chuyên gia về rắn ở Philippines từng tuyên bố miễn nhiễm với nọc độc rắn và đã cố gắng hôn một con rắn độc dẫn đến cái kết chẳng thể ngờ.

Theo thông tin trên Daily Mail ngày 15/6, Bernado Alvarez, 62 tuổi đã bị một con rắn hổ mang ở phía bắc Philippines giết chết, trong khi những người hàng xóm hoảng sợ theo dõi. Được biết, Alvarez đã bắt được con rắn này ở Mangaldan vào ngày 9/7 và tuyên bố đã thuần hóa được sinh vật chết người này.

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 Alvarez đã bị nọc độc rắn tấn công tử vong sau khi cố tình hôn rắn hổ mang cực độc

Khi cho mọi người xem con rắn, Alvarez ôm con rắn hổ mang lên và cho gần đến miệng định hôn con rắn. Tuy nhiên, con rắn bất ngờ cắn vào lưỡi của Alvarez khiến anh ngã quỵ xuống đất, la hét đau đớn. Dù cảnh sát và các nhân viên y tế đã nhanh chóng tới hiện trường để cấp cứu cho chuyên gia về rắn này nhưng Alvarez đã không có phản ứng gì. Cuối cùng, Alvarez được tuyên bố là đã chết ngay tại chỗ, bác sĩ nói rằng cơ thể của anh đã bị cứng lại do nọc độc rắn.

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 Người đàn ông này từng tuyên bố rằng mình miễn nhiễm với nọc độc của rắn
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 Rắn hổ mang ở miền bắc Philippines là một trong những loài rắn độc nhất thế giới

Một cán bộ y tế của tỉnh Pangasinan cho biết, nọc độc của loài rắn này có thể gây tê liệt. Tình trạng tê liệt này có thể khiến bệnh nhân ngừng thở, ảnh hưởng đến sự vận chuyển oxy trong cơ thể và cuối cùng khiến tim ngừng đập. Rắn hổ mang ở miền bắc Philippines được nhiều người coi là một trong những loài rắn độc nhất thế giới. Nọc độc của loài rắn này tấn công vào hệ hô hấp của nạn nhân, chỉ cần một vết cắn của nó có thể gây tử vong cho con người.

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