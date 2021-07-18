Dù đã có chồng nhưng người phụ nữ này vẫn bỏ trốn cùng nhân tình và bị chồng bắt được, hình phạt mà người chồng đưa ra là khỏa thân diễu hành trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo India Today, một người phụ nữ ở Dahod, bang Gujarat, Ấn Độ đã bị chồng và dân làng bắt khỏa thân diễu hành sau khi bỏ trốn cùng nhân tình. Chồng của người phụ nữ này và 18 dân làng khác đã bị cảnh sát bắt giữ.

Bỏ trốn theo trai, người phụ nữ Ấn Độ bị chồng phạt khỏa thân trước dân làng

Truyền thông Ấn Độ cho hay, vụ việc xảy ra ở Dahod vào ngày 6/7. Sau khi người phụ nữ bỏ trốn cùng nhân tình, người chồng và dân làng đã bắt cô phải lột sạch đồ và diễu hành khỏa thân trước sự chứng kiến của nhiều người. Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi các video quay lại cảnh này lan truyền trên mạng.

Cảnh sát cho biết, trong video được đăng tải trên mạng, chồng của người phụ nữ cùng những người dân trong làng, hầu hết là họ hàng của anh ta kéo lê, đánh đập và lột quần áo người vợ ở nơi công cộng. Theo điều tra, cảnh sát được biết, gần đây nạn nhân đã bỏ trốn với một người đàn ông khác. Chồng cô và những người dân trong làng nhanh chóng truy tìm được cặp đôi và đưa họ về làng. Vào ngày 6/7, người vợ đã bị chồng phạt bằng cách khỏa thân diễu hành trước công chúng.

Sau khi bỏ trốn cùng người đàn ông khác, người phụ nữ này đã bị chồng và dân làng bắt lại

Phía cảnh sát cũng cho biết thêm, hiện nay họ đã bắt giữ tất cả những bị can xuất hiện trong video. Các bị can này đã phạm tội tấn công, đe dọa và xúc phạm phụ nữ theo luật pháp Ấn Độ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-tron-cung-nhan-tinh-nguoi-phu-nu-bi-chong-bat-khoa-than-dieu-hanh-truoc-dan-lang-413177.html