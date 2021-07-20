Con gái 16 tuổi khẳng định mang thai sau một lần đi bơi, cặp vợ chồng hùng hổ đến hồ bơi đòi bồi thường 1 tỷ đồng

Thế giới 20/07/2021 06:30

Một cô gái 16 tuổi mang thai sau khi đi bơi, bố mẹ cô đến hồ bơi đòi bồi thường 1 tỷ đồng nhưng lại ngã ngửa với sự thật đằng sau.

Theo Sohu, sau một lần đi bơi, cô gái 16 tuổi tên Na Na luôn cảm thấy mệt mỏi, cả ngày không ăn được gì, cứ ăn vào là nôn ra. Thấy con không khỏe, mẹ của Na Na đã đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra, bà nghĩ rằng con gái mình chỉ bị bệnh tiêu hóa bình thường, vậy nhưng bác sĩ khẳng định rằng cô bé 16 tuổi đã mang thai.

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 Na Na khẳng định rằng sau khi đi bơi về cô đã mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ Na Na hỏi cô đã có bạn trai chưa? Cô gái này đau khổ nói rằng cô chưa có bạn trai. Na Na nói rằng cô có các triệu chứng này sau khi đi bơi về. Chính vì vậy bố mẹ Na Na đã đến hồ bơi yêu cầu người phụ trách giải thích. Hai vợ chồng đòi phía hồ bơi phải bồi thường 300.000 tệ (khoảng hơn 1 tỷ đồng) cho chi phí thuốc men, chi phí phá thai và tổn hại tinh thần.

Người phụ trách bể bơi chết lặng trước sự việc mà bố mẹ Na Na nói, người này cho biết, bể bơi thường xuyên được thay nước và khử trùng, hơn nữa vấn đề vệ sinh ở đây rất tốt nên không thể xảy ra sự việc như thế này. Rất nhiều cô gái đến đây bơi nhưng không gặp vấn đề gì, chỉ riêng Na Na là mang thai. Sau khi nghe những lời giải thích khá hợp lý của người phụ trách, bố mẹ Na Na đành đi về nhà tìm hiểu theo hướng khác.

Bố của Na Na đã đến gặp giáo viên chủ nhiệm của Na Na hỏi về các mối quan hệ của cô bé tại trường. Khi đó giáo viên chủ nhiệm đã không giấu giếm mà nói thẳng với bố Na Na rằng cô bé đã có bạn trai, cô giáo đã từng khuyên nhủ Na Na nhưng cô bé không nghe. Người bạn cùng bàn của Na Na cho biết, bạn trai của Na Na là một thanh niên có địa vị xã hội, anh ta thường xuyên đến trường tìm Na Na để hẹn hò.

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 Vậy nhưng sau khi nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm bố mẹ của Na Na mới biết được sự thật - Ảnh minh họa: Internet

Về đến nhà, bố Na Na lập tức tra khảo con gái, cảm thấy không thể giấu được chuyện này nữa Na Na đã thú nhận sự thật. Sau đó gia đình Na Na đã tìm gặp gia đình của cậu bạn trai để tìm hướng giải quyết. Sau khi hai bên bàn bạc, Na Na đã phải phá thai. Gia đình bạn trai cũng bồi thường 80.000 nhân dân tệ (khoảng 280 triệu đồng) cho Na Na.

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