Một sự việc gây chấn động cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc thời gian vừa qua đó là việc một người đàn ông nhẫn tâm đe dọa và cưỡng hiếp con gái suốt 7 năm trời.

Theo Sohu, vào ngày 7/7 truyền thông Trung Quốc đăng tải thông tin, Lưu Vỹ một người đàn ông 47 tuổi sống tại Tây Ninh, Thanh Hải, Trung Quốc đã nhiều lần đe dọa và tấn công tình dục con gái mình là Lưu Đình. Từ Năm 2013 đến năm 2020, Lưu Vỹ nhiều lần đánh đập và cưỡng hiếp Lưu Đình.

Lưu Đình đã bị bố cưỡng hiếp và bạo hành suốt 7 năm trời

Bất cứ khi nào Lưu Đình từ chối, Lưu Vỹ sẽ đánh đập, xúc phạm, thậm chí dùng dao uy hiếp con gái. Giữa tháng 11/2020, Lưu Vỹ một lần nữa lại ép con gái quan hệ tình dục với mình. Ngày hôm sau, vợ của Lưu Vỹ đã đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc. Sau khi được xét nghiệm, người ta tìm thấy DNA của Lưu Vỹ trên cơ thể của Lưu Đình, trên người Lưu Vỹ cũng có DNA của Lưu Đình.

Sau đó cảnh sát đến nhà của Lưu Vỹ tiến hành khám xét và tìm thấy 2 cây súng cùng đạn tự chế. Với những hành vi vi phạm pháp luật của mình, Lưu Vỹ đã bị khởi tố và bị kết án bảy năm sáu tháng tù.

Không chỉ vậy, cảnh sát còn phát hiện súng đạn tự chế trong nhà của Lưu Vỹ

Sau khi sự việc bị phanh phui đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người nhận xét, người đàn ông này quả thực không bằng cầm thú và đề nghị khung hình phạt nặng hơn cho những việc mà hắn đã làm với con gái ruột của mình.

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