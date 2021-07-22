Thiếu nữ 14 tuổi bị 4 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể vậy nhưng bác sĩ lại từ chối điều trị với lý do gây phẫn nộ

Thế giới 22/07/2021 06:30

Một bác sĩ Ấn Độ đã bị khởi kiện vì từ chối điều trị cho một bé gái 14 tuổi bị 4 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể.

Theo truyền thông Ấn Độ, cảnh sát tại vùng South Garo Hills, bang Meghalaya đã chính thức khởi kiện một bác sĩ với cáo buộc từ chối điều trị cho một bé gái 14 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể với một lý do gây phẫn nộ.

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 Cô gái 14 tuổi bị 4 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể nhưng bác sĩ từ chối điều trị

Theo báo cáo, nạn nhân đã bị 4 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể dã man tại Nongalbibra thuộc South Garo Hills. Khi cảnh sát đến nơi, cô bé đang bị sốc nặng, vì vậy nạn nhân được cảnh sát đưa đến một bệnh viện dân sự tại Williamnagar thuộc East Garo Hills để điều trị. Vậy nhưng bác sĩ ở bệnh viện này đã từ chối điều trị cho cô bé với lý do vụ tấn công tình dục xảy ra ở quận khác. Mặc dù rất tức giận nhưng không còn cách nào khác, cảnh sát đã phải đưa nạn nhân đến một bệnh viện khác cách đó 75 km để điều trị.

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 Lý do người bác sĩ này đưa ra là vì vụ án này xảy ra ở quận khác

Phía cảnh sát cho biết, hiện tại họ đang làm việc với các cơ quan chức năng và tòa án về hành vi của người bác sĩ này. Theo báo cáo, cô gái vẫn đang trong tình trạng rất sốc nhưng đã qua cơn nguy kịch. Bên cạnh đó, 4 đối tượng cưỡng hiếp tập thể cũng đã bị cơ quan công an bắt giữ. Mặc dù hàng năm có hàng trăm nghìn trường hợp phụ nữ Ấn Độ bị tấn công tình dục nhưng những bản án cho những kẻ phạm tội thường rất nhẹ. Hầu hết họ đều bị kết án tượng trưng mà không có tác dụng răn đe.

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