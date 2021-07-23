Kinh hoàng: Người phụ nữ bị ép uống axit sau khi phát hiện chồng ngoại tình

Thế giới 23/07/2021 07:39

Sức khỏe của một người phụ nữ 25 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch, các cơ quan nội tạng bị hư hại hoàn toàn và thường nôn ra máu sau khi cô bị chồng ép uống axit.

Một người phụ nữ 25 tuổi sống ở quận Gwalior, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị chồng ép uống axit. Người đứng đầu Ủy ban Phụ nữ Delhi – Swati Maliwal đã viết thư cho thống đốc bang Madhya Pradesh cần phải có hành động nghiêm khắc với các thủ phạm của vụ án.

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 Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, người phụ nữ này đã bị đánh đập dã man và ép uống axit

Theo thông tin trên India Today, người phụ nữ đã bị chồng và chị dâu ép uống axit vào ngày 28/6. Khi tình trạng của nạn nhân ngày một tồi tệ hơn, cô đã được đưa đến điều trị tại một bệnh viện ở Delhi vào ngày 18/7, vậy nhưng hiện nay tình trạng sức khỏe của nạn nhân rất nguy kịch. Năm ngày sau khi xảy ra vụ việc, người nhà nạn nhân đã đệ đơn tố cáo người chồng với cảnh sát.

Người đứng đầu Ủy ban Phụ nữ Delhi – Swati Maliwal cho biết, trong lời khai của mình, nạn nhân nói rằng chồng cô có quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác. Khi cô biết chuyện, người chồng đã đánh cô vô cùng dã man và bắt nạn nhân uống axit. Theo các bác sĩ điều trị, hiện tại sức khỏe của nạn nhân đang rất nguy kịch, các cơ quan nội tạng gần như đã bị hư hại hoàn toàn. Nạn nhân không thể ăn uống bất cứ thứ gì và thường xuyên nôn ra máu.

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 Hiện tại tình trạng sức khỏe của nạn nhân vô cùng nguy kịch, các cơ quan nội tạng gần như đã hư hỏng hoàn toàn

Maliwal nói: “Các bác sĩ không hy vọng lắm về sự hồi phục của cô ấy vì cô ấy đang ở trong tình trạng rất tồi tệ. Thật đáng xấu hổ khi cảnh sát Madhya Pradesh lại xử lý một trường hợp như vậy với sự vô cảm thế này”. Maliwal đã trực tiếp gửi một bức thư cho thống đốc bang Madhya Pradesh yêu cầu bắt giữ những thủ phạm và có những hành động nghiêm khắc đối với những cảnh sát đã cố tình làm giảm nhẹ tình tiết vụ án.

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