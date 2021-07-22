Người đàn ông nhiễm COVID-19 cải trang thành vợ, qua kiểm soát an ninh và lên máy bay dễ dàng

Một người đàn ông nhiễm COVID-19 đã lên máy bay thành công sau khi cải trang thành vợ và sử dụng giấy xác nhận âm tính của vợ.

Theo Mạng Hoàn Cầu, một người đàn ông Indonesia dương tính với COVID-19 nhưng đã cải trang thành vợ mình, đeo mạng che mặt, đeo khăn choàng đầu và lên máy bay thành công. Dù người đàn ông này đã lên máy bay thành công sau khi vượt qua vòng kiểm tra an ninh nhưng sau đó đã bị tiếp viên hàng không phát hiện, danh tính của người này chưa được công khai. Hiện tại, người đàn ông này đang bị cách ly và sẽ bị truy tố sau khi khỏi bệnh.

Vì dương tính với COVID-19 nên một người đàn ông Indonesia đã cải trang thành vợ để lên máy bay - Ảnh minh họa: Internet

Theo nguồn tin này, người đàn ông đã cải trang từ đầu đến chân để cùng với vợ lên chuyến bay từ Jakarta đến Ternate. Lý do anh ta phải đóng giả làm vợ vì trước đó người đàn ông này đã được chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2, trong khi đó kết quả của vợ anh ta là âm tính.

Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 tại Indonesia đang diễn biến phức tạp, hành vi của người đàn ông này khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi lên máy bay suôn sẻ, người đang ông vào nhà vệ sinh thay đồ của vợ ra, khi bước ra ngoài thì bị một tiếp viên hàng không phát hiện. Ngay sau đó tiếp viên hàng không đã thông báo cho sân bay Ternate và người đàn ông đã bị cảnh sát tạm giữ ngay sau khi xuống máy bay. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh ta dương tính với COVID-19 và được đưa về nhà để tự cách ly. Sau khi kết thúc thời gian cách ly, người đàn ông này sẽ bị truy tố vì hành vi của mình.

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