Mưa xối xả trong nhiều ngày liền đã gây ra những vụ lở đất và sập nhà ở bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ khiến ít nhất 39 người thiệt mạng.

Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ ngày 23/7, những cơn mưa kéo dài ở bang Maharashtra đã gây ra nhiều trận lở đất kinh hoàng vào tối ngày 22/7. Giới chức địa phương cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 32 nạn nhân ở khu vực Raigad và thi thể của 4 ngườ khác ở các vùng lân cận. Ngoài ra, theo ước tính vẫn còn có hơn 30 người bị mắc kẹt do sạt lở đất.

Những cơn mưa kéo dài đã gây lở đất khiến ít nhất 39 người thiệt mạng ở Maharashtra

Theo báo cáo, một vụ sập nhà đã xảy ra ở ngoại ô thành phố Mumbai, Ấn Độ vào sáng ngày 23/7 khiến 3 người chết và 7 người bị thương. Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị, một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện tại vẫn còn rất nhiều nạn nhân vẫn đang bị vùi lấp trong đống đổ nát

Từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm là mùa mưa bão tại Ấn Độ, các cơn mưa liên tiếp gây lũ lụt và sạt lở đất khiến rất nhiều người dân bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Cô gái 14 tuổi bị 6 người đàn ông tấn công tình dục suốt một thời gian dài, trong số đó có cả chú của nạn nhân 6 người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục cô bé 14 tuổi, tất cả họ đều là hàng xóm của nạn nhân.

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