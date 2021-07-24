Bị bạn gái giục cưới, người đàn ông bèn tặng sổ tiết kiệm trị giá 75 tỷ đồng làm quà cưới và cái kết có một không hai

Theo Sina, cô gái 23 tuổi Tiểu Ngải đến từ Giang Tây, cách đây 3 năm khi còn đang làm việc cho một quán karaoke ở Tiêu Sơn, Hàng Châu, Trung Quốc, cô gái trẻ này đã quen biết với một người đàn ông họ Giả. Sau khi làm quen, Giả nói rằng anh ta làm lớn, có thu nhập cao nên Tiểu Ngải đã xin nghỉ việc. Tiền sinh hoạt và tiền thuê nhà của Tiểu Ngải đều do Giả chu cấp.

Giả hào phóng tặng Tiểu Ngải sổ tiết kiệm có giá trị 21 triệu nhân dân tệ (khoảng 75 tỷ đồng)

Sau một thời gian dài hẹn hò với nhau, Tiểu Ngải đã thúc giục chuyện kết hôn nhưng Giả lại tỏ vẻ thờ ơ. Khi Tiểu Ngải hối thúc liên tục thì Giả đã lấy ra một sổ tiết kiệm có giá trị 21 triệu nhân dân tệ (khoảng 75 tỷ đồng) và nói rằng đây là toàn bộ tài sản tích lũy của anh ta. Đây cũng xem như món quà cưới mà Giả tặng cho bạn gái.