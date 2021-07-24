Bị bạn gái giục cưới, người đàn ông bèn tặng sổ tiết kiệm trị giá 75 tỷ đồng làm quà cưới và cái kết có một không hai

Một người đàn ông đã tặng cho bạn gái một sổ tiết kiệm trị giá 75 tỷ đồng làm quà cưới vậy nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khi cô gái tự mình đến ngân hàng rút tiền.
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Theo Sina, cô gái 23 tuổi Tiểu Ngải đến từ Giang Tây, cách đây 3 năm khi còn đang làm việc cho một quán karaoke ở Tiêu Sơn, Hàng Châu, Trung Quốc, cô gái trẻ này đã quen biết với một người đàn ông họ Giả. Sau khi làm quen, Giả nói rằng anh ta làm lớn, có thu nhập cao nên Tiểu Ngải đã xin nghỉ việc. Tiền sinh hoạt và tiền thuê nhà của Tiểu Ngải đều do Giả chu cấp.
Sau một thời gian dài hẹn hò với nhau, Tiểu Ngải đã thúc giục chuyện kết hôn nhưng Giả lại tỏ vẻ thờ ơ. Khi Tiểu Ngải hối thúc liên tục thì Giả đã lấy ra một sổ tiết kiệm có giá trị 21 triệu nhân dân tệ (khoảng 75 tỷ đồng) và nói rằng đây là toàn bộ tài sản tích lũy của anh ta. Đây cũng xem như món quà cưới mà Giả tặng cho bạn gái.
Vài ngày sau, Tiểu Ngải đến ngân hàng để tiến hành thủ tục rút tiền thì nhân viên ngân hàng phát hiện phông chữ in của sổ tiết kiệm có vấn đề. Không chỉ vậy, chữ ký và con dấu cũng không khớp. Sau khi được xác nhận, nhân viên ngân hàng nói với Tiểu Ngải rằng sổ tiết kiệm này không tồn tại và đã báo cảnh sát.
Sau khi cảnh sát điều tra phát hiện ra rằng, người đàn ông họ Giả năm nay 39 tuổi đã kết hôn và có hai con. Giả không có công ăn việc làm ổn định, kiếm sống bằng cách cặp với những người phụ nữ lớn tuổi. Người này vay mượn tiền khắp nơi và từng bị kết án vì gian lận hợp đồng.
Theo lời khai, vì Tiểu Ngải thường thúc giục kết hôn, Giả đã làm giả sổ tiết kiệm ngân hàng. Để bạn gái không nghi ngờ hành vi của mình, Giả đã đưa Tiểu Ngải đến ngân hàng nhưng một mình anh ta vào trong còn để Tiểu Ngải bên ngoài. Giả dùng cách này để xoa dịu bạn gái nhưng không ngờ vài ngày sau Tiểu Ngải đã trực tiếp đến ngân hàng và phát hiện ra mọi chuyện.