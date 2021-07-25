Đội cứu hộ phát hiện 4 thi thể và hơn 200 chiếc xe trong ‘đường hầm tử thần’ sau trận đại hồng thủy

Thế giới 25/07/2021 02:19

Sau trận đại hồng thủy ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc những nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy trong đường hầm Kinh Quảng.

Những cơn mưa liên tiếp với lượng mưa trung bình một năm trút xuống thành phố Trịnh Châu thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc từ ngày 17/7 đến ngày 20/7 đã gây gập lụt nghiêm trọng. Đường hầm và ga tàu điện ngầm đều bị ngập nhanh chóng khi lượng nước đổ về quá nhiều. Hình ảnh ô tô chất đống trên đường lan truyền trên mạng xã hội không khỏi ám ảnh nhiều người về sức mạnh hủy diệt của trận mưa này.

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 Những chiếc xe hơi nằm ngổn ngang trên đường ở Trịnh Châu sau trận mưa lịch sử

Ngày 24/7 trang Thepaper đưa tin, vào lúc 11 giờ sáng ngày 24/7 tại lối ra phía nam của đường hầm Kinh Quảng ở Trịnh Châu, các phóng viên đã phỏng vấn được người phụ trách cứu hộ hiện trường. Người này cho biết, hiện tại đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 4 nạn nhân và hơn 200 chiếc xe hơi. Hiện tại nước trong đường hầm vẫn đang được bơm nhưng chưa phát hiện thêm thi thể nào. Người phụ trách cứu hộ cũng cho biết, nhiệm vụ cứu hộ khá khó khăn nhưng mọi người đều cùng nhau nỗ lực, dự kiến việc bơm nước tại đường hầm Kinh Quảng sẽ hoàn thành trong ngày 24/7.

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 Hiện tại đội cứu hộ đã tìm được 4 thi thể nạn nhân và hơn 200 chiếc xe hơi trong đường hầm Kinh Quảng 
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 Đường hầm Kinh Quảng bị ngập sau 5 phút trong trận mưa tối 20/7 khiến nhiều người không kịp thoát ra ngoài 

Trước đó truyền thông địa phương đưa tin, đường hầm Kinh Quảng ở Trịnh Châu đã bị ngập nước chỉ sau 5 phút trong trận mưa tối 20/7, điều này khiến hàng trăm xe ô tô bị mắc kẹt bên trong. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng đăng tải thông tin tìm người nhà, những nạn nhân này rất có thể cũng đã bị mắc kẹt trong đường hầm vì nước dâng lên quá nhanh nên không kịp thoát ra ngoài.

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