Kinh hoàng: Con gái kết hôn với người không cùng đẳng cấp, người bố cắt cổ con gái ngay trước mặt vợ

Thế giới 25/07/2021 22:28

Người vợ đã ngất xỉu khi tận mắt chứng kiến người chồng ra tay giết hại cô con gái đang mang thai của hai người.

Theo India Today, một người bố đã lên kế hoạch và giết chết con gái của mình vì cô gái kết hôn với người đàn ông không cùng đẳng cấp. Người vợ đã ngất xỉu khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng ra tay sát hại con gái.

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 Người đàn ông ra tay giết hại con gái một cách dã man ngay trước mặt vợ

Trước đó, người đàn ông lên kế hoạch đưa cô con gái mới lấy chồng và vợ mình đi xem một mảnh đất và đã cắt cổ cô gái. Sau khi giết con gái, bị cáo đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Thi thể của Khushboo Kumari, 20 tuổi sau đó được tìm thấy ở một khu đất trống, nơi bị cáo đưa hai mẹ con đi xem đất. Điều đáng nói là Kumari đang mang thai.

Một nhân viên cảnh sát tiết lộ rằng, sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày 21/7. Bị cáo được xác định là Ram Prasad, người đàn ông này đã chở vợ và con gái đến xem một khu đất nông nghiệp. Khi họ đang tham quan mảnh đất này, bị cáo bất ngờ dùng vũ khí sắc nhọn đâm nhiều nhát vào cổ con gái mình. Thấy con gái bắt đầu chảy máu người vợ đã kêu cứu, người đàn ông bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó.

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 Chỉ vì nạn nhân kết hôn với một người đàn ông không cùng đẳng cấp nên bị cáo đã ra tay giết hại con gái mình

Người vợ đã ngất xỉu khi nhìn thấy thi thể của Kumari nằm trong vũng máu. Người dân địa phương sau đó đã thông báo cho cảnh sát về vụ việc này. Người vợ sau đó được đưa ngay đến bệnh viện để điều trị. Cảnh sát cho biết, theo đơn tố cáo của mẹ nạn nhân, Ram Prasad vô cùng không vui sau khi con gái ông kết hôn với một người đàn ông không cùng đẳng cấp cách đây 7 tháng. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến người đàn ông này ra tay giết hại con gái một cách dã man.

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