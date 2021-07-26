Sau khi từ chối lời cầu hôn của một tên háo sắc, cô gái đã bị bắt cóc và thay nhau cưỡng hiếp sau đó dẫn đến cái kết bi kịch.

Cô gái trong vụ cưỡng hiếp trên đến từ huyện Musi Banyuasin thuộc tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Tại khu vực sông Panai, vào ngày 7/7/2021, người dân đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng sau khi phát hiện một người phụ nữ lõa thể trôi trên sông.

Sau khi khám nghiệm tử thi thì các bác sĩ pháp y cho biết trên cơ thể cô gái xấu số có nhiều vết đâm. Cảnh sát ngay sau đó cũng đã tiến hành tìm tung tích của cô gái xinh đẹp không may mắn tử vong này. Cô gái có tên là Roani, người thân cùa cô khi nhận tin dữ đã vô cùng bàng hoàng. Cái chết của cô gái được cảnh sát xác định là do một nhóm hung thủ gây ra. Bọn chúng ra tay vô cùng tàn độc và lạnh lùng.

Các nghi phạm bị bắt giữ, 2 tên vẫn đang bị truy nã

Ngày 10/7, một nghi phạm nam đầu tiên (26 tuổi) bị bắt giữ. Tên thứ hai (16 tuổi) cũng bị tóm gọn sau đó tại nhà riêng. Sau đó tên thứ ba 26 tuổi ở Sanga Desa cũng bị bắt. Động cơ của chúng là trả thù cá nhân với cô gái và trước khi tử vong, Roania bị 5 tên thay nhau cưỡng hiếp sau đó giết chết. 2 tên còn lại đang bị phát lệnh truy nã.

Truyền thông địa phương cho hay, một tên đã đưa ra lời cầu hôn, tuy nhiên khi bị cô gái từ chối hắn tỏ ra tức giận vì bị sỉ nhục và đã nhanh chóng rủ các tên còn lại khống chế, thay nhau cưỡng hiếp nạn nhân. Sau đó bọn chúng phi tang thi thể cô gái đáng thương xuống dòng sông.

Cảnh sát cho hay họ vẫn đang điều tra xem ai là chủ mưu trong số 5 tên gian ác kia. Án mạng thương tâm trên cũng đang nhận nhiều sự chú ý của dư luận Indonesia khi cô gái lại không may ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

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