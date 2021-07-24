Sau màn cãi nhau kịch liệt, người vợ leo ra khỏi chung cư và không may rơi xuống đất trong tình trạng nguy kịch.

Theo Republic World, tại một chung cư ở Ghaziabad, Ấn Độ, một phụ nữ rơi từ chung cư đã được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi. Điều khiến người xem rùng mình là cảnh người vợ nắm chặt tay chồng và bản thân thì treo ngoài ban công 'lơ lửng'. Hàng xóm khi chứng kiến đã nhanh chóng để tấm đệm bên dưới nhưng do không may mắn nên cô đã vụt tay và rơi từ tầng 9 xuống trong tình trạng nguy kịch phải nhập viện cấp cứu.

Chứng kiến cảnh này ai nấy đều rùng mình Trước đó, người chồng sau khi cãi nhau với vợ vì xích mích thì bất ngờ người vợ leo ra lan can để dọa chồng nhưng bất cẩn ngã xuống dưới, tuy nhiên anh chồng đã cố găng níu giữ tay vợ gần 3 phút trước khi vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Cảnh sát sau khi phát hiện ra đoạn clip đã gọi cho phòng an ninh của chung cư và được xác nhận vì trước đó họ không hề nhận được tin báo về vụ tai nạn. Cảnh sát cho biết sẽ tiến hành thẩm vấn người chồng. Cảnh sát đang chờ người vợ tỉnh lại để làm rõ sự tình vì đến nay được biết chưa có đơn khiếu nại nào được đưa ra.

Người chồng đã cố gắng nắm tay vợ trong 3 phút tuy nhiên nỗ lực bất thành - Ảnh: Chụp từ clip Cảnh sát cho biết thêm: “Chúng tôi được biết rằng người phụ nữ ngã xuống từ ban công của căn hộ trong khi người chồng đã cố gắng cứu cô ấy. Cho đến nay, vẫn chưa có đơn khiếu nại nào liên quan đến vụ việc. Chúng tôi sẽ ghi lại lời khai của nạn nhân khi cô ấy tỉnh lại”. Một vụ tai nạn đáng tiếc có trẻ em rơi từ chung cư do bất cẩn - Ảnh: Báo Lao Động Hiện nay, các vụ tai nạn xảy ra tại chưng cư khi rơi từ tầng cao luôn gây ám ảnh cho người xem. Các cặp vợ chồng cũng nên cẩn thận trong lúc xích mích, không nên mang việc dọa dẫm rất nguy hiểm này để tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-co-niu-giu-vo-gan-3-phut-treo-lo-lung-o-chung-cu-sau-khi-cai-lon-kich-liet-hau-qua-nguy-kich-dien-ra-sau-do-413981.html