'Gái già chuyển giới' mặt nhàu hút trai trẻ 'cuồn cuộn' sau khi phẫu thuật, nhìn ảnh cận khiến ai nấy muốn 'tạt lon' điện thoại trong 1 nốt nhạc

Sitang Buathong từng khiến dân mạng chao đảo với gương mặt nhàu hơn cái rổ. Thế nhưng cô lại luôn tự tin trong mọi tình huống và cực kỳ hút views trên mạng. Mới đây cô đã khoe ảnh thẩm mỹ gương mặt láng mịn, trắng sáng hồng tươi khiến dân mạng bán tín bán nghi. Người cho rằng cô đã photoshop quá đà, cũng có tài khoản bênh vực cô nói rằng nhìn cũng có phần cải thiện.

Thế nhưng khi cô tham gia một show thực tế thì sự việc mới ngã ngũ. Thông qua lớp kính che của chiếc mũ chống dịch bệnh, Sitang Buathong tạo dáng uốn éo trong chiếc đầm cúp ngực vàng tuy nhiên làn da có vẻ không cải thiện là mấy. So với ảnh "gái thanh xuân" trước kia cô chia sẻ thì quả là "một trời một vực".

Cô trang điểm cực đậm để hợp với style quần áo khác thường của mình

Style cực 'dị' của hotgirl mặt nhàu

Sitang Buathong nổi tiếng trong cộng đồng LGBT Thái Lan và cả Việt Nam. Chẳng hiểu sao những clip cô ăn mặc lòe loẹt, trang điểm diêm dúa lại cực kỳ hút người xem và nhận về nhiều lời bàn tán xôn xao. Cô hay chọn các màu trang điểm cực chóe để phù hợp với style váy đầm cực "lạ" của mình.

Cô rất chăm thả dáng bên trai đẹp

Ngoài ra Sitang Buathong còn nổi tiếng thị phi khi hút dàn trai trẻ xuất hiện bên cạnh. Cô có sở thích sưu tập trai trẻ mà đặc biệt phải đẹp và phong độ thì mới có cửa đứng cạnh bên Sitang Buathong. Cô cũng thường chia sẻ các clip trai đẹp theo đuổi mình khiến khán giả vô cùng khó hiểu.

Cô từng tạo hình thành đàn ông khiến fan tá hỏa

Hiện tại loạt ảnh về nhan sắc thực và nhan sắc qua chỉnh sửa của cô vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về hàng loạt lời bàn tán rôm rả.

Ảnh: Tổng hợp