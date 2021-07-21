SỐC ÓC: Ôm hôn rắn hổ mang kinh dị, người đàn ông la hét và chết tức tưởi vì cú đớp vào chỗ hiểm

Thế giới 21/07/2021 19:29

Sau cú hôn không giống ai với con rắn hổ mang, ông Alvarez ngã vật ra đất la hét và tử vong.

Theo CNT, tai nạn thảm thương xảy ra ở thị trấn Mangaldan, tỉnh Pansiran, Philippines. Không lâu trước đó, một con rắn cực độc thuộc loài rắn hổ mang Northern Philippine Cobra xâm nhập thị trấn, gây ra sự lo sợ cho người dân trong vùng. Ngay khi nghe được thông tin này, ông Bernardo Alvarez, 62 tuổi, chuyên gia bắt rắn chuyên nghiệp tại địa phương, lập tức xuất hiện và nhanh chóng bắt được con rắn hổ mang bằng tay không, người dân vô cùng mừng rỡ và thán phục.

Ông tuyên bố rằng mình đã miễn nhiễm với nọc độc của mọi loại rắn ngay sau đó. Để chứng minh điều này, Bernardo Alvarez trình diễn cảnh hôn rắn hổ mang trước mặt mọi người. Ông từ từ đưa con rắn độc tiến đến gần mặt mình, thật bất ngờ, con vật đã tấn công trong chớp nhoáng, cắn thẳng vào lưỡi của Bernardo. Qúa đau đớn vì bị nọc độc xâm nhập, Bernardo la hét, ngã xuống đất và xin giúp đỡ từ mọi người.

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Ông Bernardo Alvarez bên những chú rắn hổ mang hung dữ - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, dân làng lập tức gọi cấp cứu, nhưng khi các nhân viên y tế đến nơi, ông đã tử vong, nhịp tim đã dừng từ lâu, cơ thể cứng lại do nọc độc của rắn. Sau đó, chị gái của Bernardo - bà Teresa Oca, chia sẻ: "Cảnh sát và bác sĩ nói với chúng tôi rằng sau khi kiểm tra, họ phát hiện Bernardo không còn mạch đập, sơ cứu không hiệu quả. Nọc độc của rắn hổ mang quá mạnh, hơn nữa vị trí cắn quá gần tim và não. Tôi và gia đình vô cùng đau lòng".

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Nụ hôn cùng rắn hổ mang khiến ai nhìn thấy cũng rùng mình - Ảnh: Internet

Được biết, gia đình ông Bernardo sắp xếp tang lễ và sẽ chôn cất người đàn ông xấu số. Ngoài ra, quan chức y tế địa phương Anna de Guzman nói rằng nọc của loài rắn hổ mang Northern Philippine Cobra rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến lượng oxy trong máu, khiến nạn nhân không thể hô hấp và tim ngừng đập. Chỉ với một nhát cắn, loài rắn này hoàn toàn có thể khiến một người đàn ông trưởng thành mất mạng trong chốc lát.

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Rắn hổ mang là loài cực kỳ hung dữ vì thế khi gặp chúng bạn nên tránh xa để không xảy ra tai nạn đáng tiếc - Ảnh: Internet

Sau vụ việc này mọi người kháo nhau rằng không nên đùa giỡn với rắn hổ mang vì chúng quá nguy hiểm. Khi gặp rắn hổ mang nếu không có vật để xua đuổi chúng trong tay thì bạn nên tìm cách chạy thật nhanh để tránh những cú đớp tử thần từ anh bạn thân dài này.

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