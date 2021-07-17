Ngay khi chứng kiến cảnh người phụ nữ khỏa thân kẹt giữa hai bức tường chỉ 20cm nhiều nhân viên cứu hỏa cũng thắc mắc tại sao lại có thể xảy ra tình huống oái oăm này?

Tờ NewYork Post đưa tin, các nhân viên tại 2 cơ sở kinh doanh ô tô thuộc 2 tòa nhà liền kề nhau ở trên Đại lộ North Harbour bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu của một phụ nữ vào khoảng 1h30 ngày 13/7 vừa qua (theo giờ địa phương). Chuyện hy hữu này xảy ra ở số 1020 nằm trên Đại lộ North Harbour ở Santa Ana, quận Orange, bang California (Mỹ). Theo NBC Los Angeles, anh William Mudawar, một nhân viên làm việc tại một trong 2 tòa nhà cho hay: "Anh trai tôi nghe thấy tiếng ai đó khóc hoặc la hét từ phía sau nhưng không rõ từ đâu. Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng người hàng xóm đang khóc vì mất con chó cưng".

Phải tận 20 đến 30 phút sau khi nghe tiếng kêu thất thanh, người dân mói tá hỏa phát hiện người phụ nữ kẹt giữa 2 bức tường của 2 tòa nhà. Ngay sau đó họ đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, các nhân viên cứu hỏa quận Qrange nhanh chóng được điều động đến địa chỉ người dân báo để cứu nạn nhân. Đội trưởng đội cứu hỏa chia sẻ trên tờ The Orange County Register rằng: "Tại hai cơ sở kinh doanh này đều có tiếng ồn ào do công nhân đang làm việc, khu vực xung quanh đây cũng khá ồn nên chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm ra chính xác nơi người phụ nữ bị mắc kẹt, cho đến khi một số đồng đội của tôi trèo lên mái nhà để quan sát và phát hiện cô ấy mắc kẹt giữa 2 bức tường như vậy".

Dựa theo bức ảnh chụp từ cao xuống khe giữa 2 bức tưởng, người phụ nữ này lưng có hình xăm, chân đi giày, khỏa thân nằm trên mặt đất và bị mắc kẹt vào một khoảng không rộng khoảng 20cm giữa 2 bức tường. Nhân viên cứu hỏa tò mò vì không hiểu sao có thể xảy ra việc này: "Không hiểu vì lý do gì cô ấy lại mắc kẹt ở đó trong bộ dạng như thế cơ chứ?". Hai bức tường cách nhau chỉ 20cm khiến ai cũng rùng mình nếu lỡ mắc kẹt - Ảnh: Chụp từ clip Nhằm xác định được chính xác vị trí của người phụ nữ, nhân viên cứu hỏa phải khoan một lỗ và luồn camera qua tìm nạn nhân. Sau đó, họ dùng dụng cụ để tạo đường thoát thân cho người phụ nữ chui ra. "Thách thức lớn nhất là phải tìm vị trí khoan lỗ đủ gần để có thể đưa cô ấy ra ngoài mà không phải kéo cô ấy qua không gian nhỏ hẹp này, tránh gây xây xát cho cô ấy. Bên cạnh đó, chúng tôi không để bất kỳ phần nào của bức tường rơi xuống và làm cô ấy bị thương", đội trưởng đội cứu hỏa nói với NBC Los Angeles. Nhân viên cứu hỏa quan sát tình hình - Ảnh: Chụp từ clip Điều khó hiểu là tại sao người phụ nữ lại có thể kẹt giữa bức tường khít 20cm như thế? - Ảnh: Chụp từ clip Người phụ nữ đã được đưa ra ngoài an toàn và đưa đến bệnh viện địa phương kiểm tra sức khỏe sau gần 2 giờ đồng hồ nỗ lực giải cứu của các nhân viên cứu hỏa. Lúc được hỏi về nguyên nhân xảy ra tình huống "oái oăm" này, người phụ nữ nhất quyết không nói, đồng thời cũng không có nhân chứng nào có mặt vào thời điểm xảy ra sự việc. Tình huống oái ăm bị kẹt giữa tường nhà trong tình trạng khỏa thân của người phụ nữ trên vẫn đang là dấu chấm hỏi lớn.

Tiệc thác loạn rúng động Vbiz từng 'gọi tên' ông hoàng nhạc sến, nữ hoàng nội y, đến Hoa hậu Hoàn cầu cũng phải lên tiếng xin lỗi? Mới đây xôn xao tin đồn một bác sĩ có tiếng từng bỏ ra hơn 1 tỷ để mời sao nam tham gia tiệc ‘kín’ thì những buổi tiệc thác loạn rúng động showbiz trước đó cũng vô tình bị khán giả ‘đào’ lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-nam-khoa-than-gao-thet-khi-ket-cung-giua-hai-buc-tuong-chi-20cm-doi-cuu-ho-mat-chu-a-mom-chu-o-412977.html