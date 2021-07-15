Sau khi gặp biến chứng trong lúc thẩm mỹ hot girl đã không thể qua khỏi khiến dân mạng đau xót.

Phẫu thuật thẩm mỹ luôn là cách để chị em bạn gái níu giữ tuổi thanh xuân, tuy nhiên có nhiều trường hợp không may mắn dẫn đến tử vong. Cụ thể mới đây, theo Weibo, trên một group nổi tiếng đã đăng tải bài viết khá dài liên quan đến một hot girl tên Tiểu Nhiễm (có hơn 500.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội và rất nổi tiếng ở Trung Quốc) qua đời vì biến chứng thẩm mỹ. Nội dung bài đăng như sau: "Một hot girl tại Hàng Châu tên Tiểu Nhiễm đã đến Bệnh viện Thẩm mỹ Y tế Hoa Nhan - Hàng Châu để làm phẫu thuật hút mỡ và bơm mỡ tự thân. Hai tháng sau khi thực hiện phẫu thuật, người đẹp bị nhiễm trùng toàn thân, suy đa tạng và qua đời vào hôm 13/7 vừa qua".

Thông tin hotgirl đình đám xứ Trung qua đời khiến dân mạng xôn xao - Nguồn: Weibo Việt Nam

Vào đầu tháng 5, hotgirl này đã đến bệnh viện trên và được tư vấn hút mỡ ở phần eo và bụng, hút mỡ bắp tay và nâng ngực bằng mỡ tự thân. Tuy nhiên do cô đi một mình nên chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Đến ngày 4/5, khi nhận được điện thoại từ phòng ICU ở viện tim Lục Thành - Hàng Châu, gia đình nạn nhân mới nhanh chóng đến bệnh viện. Tiểu Nhiễm đã tự gọi cấp cứu khi bản thân cảm thấy không ổn về sức khỏe.

Cô tử vong sau 2 tháng nằm điều trị tại bệnh viện vì sự cố trong lúc hút mỡ bụng - Ảnh: Internet

Lúc này bác sĩ cho biết hotgirl đã lâm vào tình trạng vô cùng tệ và tính mạng của cô cũng đang gặp nguy hiểm. Ngày 5/5, sau khi thảo luận với gia đình, Tiểu Nhiễm được chuyển đến bệnh viện thuộc trường Đại học Y Chiết Giang để điều trị. Sau hai tháng nằm ICU, hotgirl tử vong và hưởng dương 33 tuổi.

Sau sự cố trên hai viện thẩm mỹ này cũng dừng hoạt động. Vụ việc đang gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung và nhiều khán giả cảm thấy tiếc thương khi Tiểu Nhiễm ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

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