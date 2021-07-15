Trong lúc mải mê chụp ảnh tự sướng 3 chị em thu trọn cảnh sét đánh vào ống kính khiến người xem bàng hoàng.

Ngày 12/7 ba chị em nhà Jobson, gồm Rachel, Isobel và Andrew, cùng đạp xe đến thăm một người dì ở ngoại ô thành phố. Sau đó cả 3 nghỉ ngơi ít phút dưới một tán cây trong cơn mưa dông tại quận Đông Molesey, hạt Surrey, Anh. Ba chị em cùng chụp bức ảnh selfie và tươi cười thích thú.

Isobel, 23 tuổi chia sẻ: "Sau đó chúng tôi muốn chụp tiếp một bức ảnh thể hiện trạng thái buồn bã trong mưa. Thế rồi đột nhiên, tôi ngã xuống đất và không thể nghe thấy gì ngoài tiếng ong ong rất lớn. Toàn bộ cánh tay phải của tôi tê liệt và tôi không thể cử động được".

Riêng Rachel, 26 tuổi, cho biết cô bị bỏng đùi và bụng, đồng thời mất cảm giác tạm thời ở cánh tay. "Tôi ngã xuống đất, cảm thấy không còn sức sống. Chị em tôi cùng hét lên. Trên người tôi và em gái có những vệt như tia chớp. Cánh tay tôi bị mất cảm giác". Rachel chia sẻ thêm: "Vì tấm nẹp đó nên cánh tay em gái tôi rất nóng. Mọi người đều ngạc nhiên về những gì đã xảy ra với chúng tôi".

Cả 3 điều trị tại bệnh viện sau vụ sét đánh - Ảnh: Twitter/IsobelJobson

Sau màn sét đánh hy hữu lúc selfie, ba nhân vật trên đều bị thương, nhưng Andrew bị choáng váng hơn cả. Họ may mắn được người qua đường giúp đỡ trước khi được đưa đến bệnh viện điều trị và về nhà vài giờ sau đó không lâu. Isobel từng phải phẫu thuật bắt nẹp vít titan vào cánh tay sau một tai nạn xe đạp năm ngoái và miếng kim loại này có thể đã hút sét và gây nên vụ tai nạn đáng tiếc.

Vụ việc lại là hồi chuông cảnh báo, vào lúc trời mưa bão mọi người không nên đứng dưới tán cây hoặc dùng điện thoại ngoài trời mưa lớn vì rất dễ hút sét và không đảm bảo an toàn.

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