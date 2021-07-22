Ngủ quên trên xe buýt, cô gái tá hỏa tam tinh tát tới tấp người đàn ông trọc đầu biến thái khi bị quay clip 'nóng' tận 5 phút

Thế giới 22/07/2021 08:40

Hành vi biến thái của tên đầu trọc trên xe buýt khiến nhiều người chứng kiến vô cùng phẫn nộ.

Theo Sina, sự việc xảy ra vào ngày 15/7 mới đây trên xe buýt công cộng tại thành phố Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Một cô gái trong buổi sáng sớm vì quá mệt mỏi đã ngủ gục và quên để ý xem xung quanh có một đối tượng biến thái đang ngầm chú ý đến mình.

Khi cô đã chợp mắt thì hắn ta lấy điện thoại ra quay từ dưới váy của cô lên. Do tỉnh dậy bất chợt nên hắn ta không kịp rút điện thoại lại khiến cô gái giận dữ tát tên đầu trọc này. Hắn ta có vẻ bặm trợn và không hề hoảng sợ trước hành động quay lén phụ nữ của mình.

Ngủ quên trên xe buýt, cô gái tá hỏa tam tinh tát tới tấp người đàn ông trọc đầu biến thái khi bị quay clip 'nóng' tận 5 phút - Ảnh 1

Vì lo sợ cô gái bị hắn làm hại nên tài xế xe buýt đã dừng xe khi được cầu cứu, anh xin lỗi mọi hành khách và gọi ngay cho cảnh sát. Khi bị hỏi về hành động biến thái của mình, tên đầu trọc có ý chạy thoát nhưng đã bị tài xế và phụ xe giữ lại, ngay sau đó cảnh sát đã đến và đưa hắn về đồn. Khi xem lại clip ai cũng thất kinh vì hắn quay lén cô Trương tận 5 phút mà không bị phát hiện.

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Hắn ta liên tục quay dưới váy cô gái - Ảnh: Chụp từ clip
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Đưa lên xem rồi quay tiếp - Ảnh: Chụp từ clip
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Cô gái nhanh chóng xuống lề đường chờ cảnh sát đến hỗ trợ - Ảnh: Internet

Cảnh sát Tây An cũng gửi lời khen ngợi đến sự ứng biến tài tình của tài xế lẫn phụ xe trên chuyến xe buýt. Hành động giúp người lúc nguy cấp đáng được tán thưởng và ủng hộ.

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Trước đó, một cô gái khác bị kẻ biến thá đánh gục giữa phố - Ảnh: Internet
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Một tên biến thái xấu số bị đánh tời bời khi sàm sỡ phụ nữ trên xe buýt - Ảnh: Internet

Hiện, tên biến thái quấy rối cô Trương đã bị tạm giam và sẽ bị xử phạt vì hành vi quấy rối tình dục của mình.

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