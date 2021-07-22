Ngủ quên trên xe buýt, cô gái tá hỏa tam tinh tát tới tấp người đàn ông trọc đầu biến thái khi bị quay clip 'nóng' tận 5 phút

Theo Sina, sự việc xảy ra vào ngày 15/7 mới đây trên xe buýt công cộng tại thành phố Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Một cô gái trong buổi sáng sớm vì quá mệt mỏi đã ngủ gục và quên để ý xem xung quanh có một đối tượng biến thái đang ngầm chú ý đến mình.

Khi cô đã chợp mắt thì hắn ta lấy điện thoại ra quay từ dưới váy của cô lên. Do tỉnh dậy bất chợt nên hắn ta không kịp rút điện thoại lại khiến cô gái giận dữ tát tên đầu trọc này. Hắn ta có vẻ bặm trợn và không hề hoảng sợ trước hành động quay lén phụ nữ của mình.