Tiệc 'nhảy múa, uống rượu' tại bể bơi 'sát rạt' như 'cá mòi' của các 'nam thanh nữ tú' bất chấp dịch bệnh ở xứ củ Sâm

Thế giới 25/07/2021 08:19

Việc tụ tập đông đúc ở bể bơi trong lúc dịch COVID-19 đang hoành hành khiến các 'nam thanh nữ tú' nhận về nhiều lời chỉ trích.

Theo SBS, một buổi tiệc tại bể bơi  tỉnh Gangwon, Hàn Quốc nườm nượp người đã được chụp ảnh và lan truyền với tiêu đề như sau: "Mọi người nhìn thấy 'tiệc corona' ở Yang Yang chưa? Điều này không phải điên rồi sao".

Những gì trong ảnh cho thấy nhiều người chẳng hề đeo khẩu trang, họ vô tư tụ tập nói chuyện, nhảy múa, uống rượu... dường như chẳng nghĩ gì đến sức khỏe của bản thân. Được biết, địa điểm ăn chơi nhảy múa này thuộc một quán cà phê ở Yang Yang, tỉnh Gangwon. Một bãi biển cực nổi tiếng cho giới trẻ chuộng bộ môn lướt sóng.

COVID-191

Thành phố Gangneung được nhiều người biết đến với các điểm du lịch gần đó đã bắt đầu áp dụng các quy định về giãn cách xã hội từ ngày 19/7 nên mọi người mới kéo nhau về bãi biển này ăn chơi. Nhà hàng hay quán cà phê tại Yang Yang được mở cửa tới nửa đêm và có thể phục vụ tối đa 8 người.

COVID-192
Hình ảnh ăn chơi tại bể bơi bị CDM chia sẻ rầm rộ tại Hàn Quốc 

Sau khi hình ảnh ăn chơi tại bể bơi của các "nam thanh nữ tú" dược chia sẻ, họ nhận vô vàng lời chê bai trên MXH. Một số bình luận từ CDM: "Những kẻ này nghĩ rằng mọi người không ra ngoài vui chơi vì họ không muốn ư?", "Ngày càng nhiều người nhiễm SARS-CoV-2, sao họ lại thiếu suy nghĩ như vậy", "Mọi người tìm hashtag Yang Yang trên Instagram đi, toàn hình ảnh bữa tiệc chật cứng người thôi" .

COVID-193

Theo tuyên bố của KDCA, hôm 21/7, Hàn Quốc ghi nhận 1.784 trường hợp, mức cao nhất từ trước tới nay. Cũng heo KDCA, trong số ca mắc mới, có tới 1.726 ca lây nhiễm trong nước và số ca bệnh mới đã liên tục ở mức trên 1.000 ca trong 2 tuần qua. Cũng theo KCDA, đã có thêm một ca tử vong bởi dịch COVID-19 ở Hàn Quốc, nâng số người tử vong bởi đại dịch lên 2.060 người. 

Việc tụ tập vui chơi, biến chủng Delta và ổ dịch tại các cơ sở giải trí người lớn là nguyên nhân khiến số ca mới ở Hàn Quốc liên tục gia tăng. Việc tiêm chủng cũng đang được đất nước này đẩy mạnh để đảm bảo an toàn cho người dân. Vào tháng 9, chính phủ Hàn Quốc hy vọng sẽ đạt 70% dân số được tiêm chủng phòng COVID-19.

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