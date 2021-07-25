Thiếu niên 13 tuổi tử nạn thương tâm vì chơi khăm tài xế, 'giỡn mặt thần chết' quay clip TikTok để nổi tiếng

Thế giới 25/07/2021 10:14

Trong lúc quay clip TikTok đang lên MXH nam thiếu niên này bị xe tải tông thiệt mạng.

Nhiều trường hợp quay clip TikTok leo trèo trên cao tử vong đã gây chấn động dư luận. Thế nhưng mới đây một trào lưu mới cực kỳ nguy hiểm được giới trẻ Indonesia hưởng ứng trên TikTok với cái tên “Malaikat Maut”, dịch nôm na là "Thiên thần của cái chết".

Cụ thể, các nhân vật tham gia "trò chơi tử thần" sẽ cố tình dùng tay để chặn đường những chiếc xe tải đang lao tới với mục đích “chơi khăm” tài xế, và chạy lẹ sang một bên trước khi tình huống nguy hiểm xảy ra. 

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Thiếu niên 13 tuổi tử nạn thương tâm vì chơi khăm tài xế, 'giỡn mặt thần chết' quay clip TikTok để nổi tiếng - Ảnh 2

Thử thách hết sức nguy hiểm - Ảnh: Internet

Theo thời báo Kompas, thử thách "chết chóc" này được hoàn thành nếu TikToker né kịp cú đâm của xe tải và an toàn ngay sau đó. 

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Bạn bè trong đám tang của nạn nhân xấu số - Ảnh: Internet

Theo thống kê, đã có 3 người trong số 8 người tham gia thử thách này đã không may bị tông trúng lúc tham gia thử thách. Một người tên FA (13 tuổi) đã tử vong còn người bạn thì được điều trị tại bệnh viện vì bị thương. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại quận Bắc Cikarang, Quận Bekasi vào ngày 11/7.

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Trước đó, một nam TikToker cũng bất cẩn rơi từ trên cao xuống thiệt mạng vì quay clip trên nền tảng này - Ảnh: Internet
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Một nữ TikToker khác cũng bị bắn chết sau khi dùng súng thật quay clip bắt cóc giả trên TikTok - Ảnh: Internet

Theo người đứng đầu ủy ban cảnh sát giao thông Bekasi, Ủy viên Argo Wiyono chia sẻ rằng bạn bè của nạn nhân kể lại, FA từng tạo nhiều tình huống nguy hiểm để quay clip mong được nổi tiếng, hy vọng các clip sẽ được lan truyền và mọi người biết đến mình. Tuy nhiên chưa kịp thành Hot TikToker thì vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi mạng sống của FA. Tài xế sau khi gây tai nạn cũng đã hoảng sợ bỏ trốn khỏi hiện trường.

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Từ khóa:   tai nạn tử vong Indonesia

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