Chàng trai 26 tuổi cởi trần, mặc quần đùi bị điện giật chết tại chỗ vì đào Bitcoin, máy tính phát nổ bên cạnh

Thế giới 25/07/2021 08:37

Trong lúc đào tiền ảo, máy tính bỗng phát nổ khiến chàng trai trẻ không may bị điện giật tử vong.

Theo Mirror, vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra tại Thái Lan. Nạn nhân là anh chàng Danai Makmek, 26 tuổi đến từ đất nước chùa tháp. Vụ việc xảy ra khi Danai cảm thấy khó chịu vì  thiết bị máy tính chuyên đào bitcoin không thể bậc lên được. Ngay sau đó anh chàng đã gọi cho anh trai mong được hỗ trợ sửa máy để tránh tốn thời gian đào tiền "ảo".

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Nạn nhân xấu số - Ảnh: Mirror

Tuy nhiên khi anh Apiwat Makmek - anh trai nạn nhân hẹn vào hôm sau thì Danai lại sốt ruột sợ mất số tiền "ảo" trong thời gian chờ đợi nên đã cố gắng tự sửa. Điều xui rủi thay khi đang cố gắng sửa chiếc máy tính thì nó phát nổ, cướp đi sinh mạng của chàng trai trẻ.

Hôm sau khi người anh trai và một kỹ thuật viên máy tính đến phòng để hỗ trợ Danai sữa máy thì phát hiện em trai mình đã chết. Nạn nhân cởi trần, mặc quần đùi màu xanh, gục xuống bên chỗ chiếc máy tính.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Mirror

Danai được xác định đã chết trước khi các nhân viên cấp cứu có mặt và cảnh sát cũng đang điều tra sự việc này. anh Apiwat Makmek cho biết: "Tôi đã cảnh báo em ấy nhưng Danai không thể kiên nhẫn được. Tôi nghĩ rằng em trai tôi quá nóng vội, đã thức cả đêm để cố gắng sửa chữa máy tính. Chiếc máy tính trước đó đã được sửa chữa, thêm thắt. Tôi không nghĩ nó an toàn nhưng em trai tôi tự chế tạo nó để khai thác Bitcoin, điều mà em ấy đam mê".

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Cảnh sắt kết luận Danai mất mạng vì điện giật - Ảnh: Mirror

Ngoài ra, cảnh sát Santi Shoosheud cho hay phòng của nạn nhân không bị đột nhập, cơ thể cũng không có thương tích đáng ngờ và kết luận anh tử vong do điện giật.

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