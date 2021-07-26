Người chồng độc ác còn bắt vợ bán dâm, tra tấn và rủ bạn nhậu cưỡng, trước khi chết bị tạt axit vào mặt khiến cô trải qua cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Mới đây, theo Timesnownews một vụ án mạng kinh hoàng được xác định nạn nhân là Aisha, 25 tuổi, đến từ Pakistan. Thi thể của cô bị biến dạng và phân hủy tại bãi rác thuộc quyền quản lý của đồn cảnh sát Quaidabad. Ngay sau đó, chồng của nạn nhân là Asif cùng 2 người bạn của anh này cũng bị bắt giữ. Theo phía cảnh sát, chồng của người phụ nữ bị giết đã gieo rắc tấn bi kịch lên cuộc đời cô khi ép nạn nhân bán dâm và tra tấn không thương tiếc.

Mọi sự thảm kịch bắt nguồn khi một tài xế xe taxi đã bắt cóc Aisha và bán cô cho mẹ của Asif với giá gần 3 triệu đồng, gã chồng ác ôn này đã cưới nạn nhân và bắt đầu hành hạ cô sau đó. Người vợ đầu tiên của tên sát nhân đã ly dị hắn ta cũng vì lí do tương tự. Cảnh sát địa phương cho hay, vào đêm 23 rạng sáng 24/6, Asif trở về nhà cùng hai người bạn trong tình trạng say xỉn. Tên sát nhân yêu cầu vợ phục vụ "mây mưa" cho hai người bạn tuy nhiên cô từ chối và ngay sau đó bị cưỡng hiếp tập thể.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, điều kinh khủng nhất là bọn chúng đã tạt axit, dùng dao đâm liên tiếp vào nạn nhân và vứt xác ở bãi rác. Cảnh sát cho hay họ đang hoàn thành hồ sơ vụ án để sớm đưa những kẻ sát nhân ra xét xử, vụ việc cũng gây rúng động Pakistan và mọi người yêu cầu phải tử hình tên hung thủ.

Pakistan là một nơi có nhiều vấn nạn nóng về việc cưỡng hiếp phụ nữ và trẻ em. Theo nhóm War Against Rape, chỉ có gần 3% số vụ cưỡng hiếp hay tấn công tình dục được xét xử tới cùng tại tòa án. Đất nước này đã ban hành luật cưỡng hiếp mới vào tháng 12 năm ngoái khi tạo ra các phiên tòa đặc biệt để đẩy nhanh tốc độ truy tố và thiết lập cơ quan đăng ký tội phạm tình dục quốc gia.

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