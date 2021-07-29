Theo People vào đêm ngày 29/3/2019, cô Samantha Josephson - 1 sinh viên vừa tròn 21 tuổi vừa đi dự tiệc với bạn xong thì đã gọi xe Uber về nhà một mình. Đáng tiếc thay cô đã lên nhầm một chiếc xe màu trắng khác do Nathaniel David Rowland điều khiển ở cùng đoạn đường.

Kẻ thủ ác đã nhanh chóng khóa cửa xe, trói cô vào ghế sau và đưa nạn nhân đến một cánh rừng cách nơi ban đầu hơn 100km. Sau khi phát hiện không có ai, tên sát nhân đã đâm cô liên tiếp 120 nhát dao khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Những vết đâm chí mạng vào vùng đầu, tay, ngực và lưng, trong đó có nhiều vết chí mạng ở đầu và cổ của nạn nhân.

Chuyến xe định mệnh - Ảnh: People

Thi thể của cô được cảnh sát phát hiện sau đó. Điều kinh hoàng là trên cơ thể cô gái xấu số chỉ còn lại khoảng 20 ml máu trong khi cơ thể con người bình thường trung bình có 4 lít máu. Đội ngũ pháp y đã gặp khó khăn lớn khi khám nghiệm tử thi vì lượng máu còn lại quá ít để làm các kiểm tra.

Chiếc áo của nạn nhân - Ảnh: People

Hung thủ tên Rowland đã bị cảnh sát tóm gọn vào ngày 30/3/2019. Do trên thi thể nạn nhân không có ADN của hung thủ nên mãi sau 2 năm tòa mới có chứng cứ buộc tội Rowland và phán đây là kẻ "vô nhân tính, máu lạnh" .

Chân dung tên sát nhân - Ảnh: People

Tên sát nhân gây ra vụ án mạng rúng động sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân cho tội lỗi của mình. Phiên tòa xét xử vẫn đang diễn ra và tòa sẽ tuyên án vào vài ngày tới.