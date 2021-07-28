HOT: Người đàn ông dương tính SARS-CoV-2 ôm hôn, khạc nhổ vào hàng xóm, bị 'tẩn' hội đồng 'lên bờ xuống ruộng'

Theo Suara, Người đàn ông nhiễm COVID-19 này đã ôm hôn, khạc nhổ vào dân làng, khiến nhiều người bức xúc. Vụ việc diễn ra tại khu Bulu Silape Hamlet, làng Sianipar II, huyện Toba, tỉnh North Sumatra, Indonesia và được người dân dùng điện thoại quay clip lại sau đó tung lên mạng. Tài khoản Twitter của hãng tin Tribun Jateng - Indonesia cũng đã đăng video lên và được xem 28.000 lần.

Người đàn ông bị đánh vì cố tình lây nhiễm dịch bệnh cho người khác trong video là Salamat Sianipar, 45 tuổi. Sau khi biết lí do không phải ông ta bị dân làng cầm gậy đuổi đánh nhiều người tỏ ra không muốn thương cảm. Một người đàn ông tên Poltak Sitorus, đại diện huyện Toba, cho biết: "Người dân không có ý định gây bạo lực mà chỉ muốn ngăn chặn để anh ta không đi lung tung. Tôi thấy dân làng thực sự quan tâm đến Salamat Sianipar".

Đại diện Sở Cảnh sát tỉnh North Sumatra, ông Kombes Pol. Hadi Wahyudicũng chia sẻ thêm rằng người dân chỉ muốn ngăn chặn hành vi thiếu ý thức của Salamat Sianipar.

Hôm 27/7 ông Hadi cũng nói rằng: "Người dân làm vậy như một hành động để bảo vệ người có liên quan. Anh ta rời khỏi nhà và còn nhổ nước bọt vào những người đi ngang và ôm mọi người".

Người đàn ông này đã nhiễm COVID-19 và cố tình trốn khỏi khu cách ly theo như lời của cô Risma là vợ của ông ta cho biết.

"Khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 7, chồng tôi đi ra ngoài, nhổ nước bọt vào tay và tiến lại gần mọi người, cố chạm vào họ và hét lên rằng anh ta không mắc COVID-19. Hành động đó khiến dân làng tức giận nên họ dùng thanh gỗ và tre để khống chế vì sợ lây nhiễm nhưng họ không thành công và chồng tôi đã trốn được vào rừng", bà Risma nói.

Dù ngày 24/7 dân làng đã đưa anh Salamat vào bệnh viện nhưng trước đó anh ta đã trốn khỏi bệnh viện vào ban đêm. Sự việc vẫn gây chú ý tại Indonesia và đoạn clip nhận nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.